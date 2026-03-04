Un submarin a atacat o navă de război iraniană în largul coastelor Sri Lankăi. Peste 100 de persoane date dispărute

UPDATE Un purtător de cuvânt al marinei din Sri Lanka a declarat că operațiunile de căutare și salvare sunt în curs de desfășurare după ce un submarin a atacat o navă iraniană în largul coastelor țării.

Potrivit publicației din Sri Lanka a Daily Mirror, Marina și Forțele Aeriene din țara insulară au declanșat o operațiune comună de salvare după ce nava iranian IRIS Dena, o fregată din clasa Moudge a Flotei Sudice a Republicii Islamice, a transmis un SOS din zona costieră de lângă orașul Galle.

Cel puțin 180 de membri ai echipajului se aflau la bordul navei.

Știre inițială

O nava iraniană a fost atacată de un submarin. În urma atacului 101 de persoane au fost date dispărute și 78 rănite, declanșând operațiuni de căutare și salvare, potrivit surselor din forțele navale sri lankeze și ministerul Apărării, citate de Reuters.

Într-un incident separat, guvernul din Sri Lanka a anunțat că forțele navale au slavat 30 de persoane de pe o altă navă iraniană care se scufunda miercuri, după ce a transmis un semnal de urgență.