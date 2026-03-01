8 morți după ce o rachetă a lovit un bloc lângă Ierusalim

Opt persoane au fost ucise într-un atac cu rachete asupra unui bloc rezidențial lângă Ierusalim, anunță serviciul de urgență israelian, citat de CNN.

Este cel mai grav incident din Israel de la începutul ripostei iraniene cu rachete balistice, sâmbătă.

Aproape 30 de persoane au fost rănite în atacul asupra orașului Beit Shemesh, a declarat Magen David Adom (MDA), dintre care două grav.

„Ca urmare a loviturii directe, clădirea a suferit daune grave și s-a prăbușit”. Este declarația poliției israeliene, făcută într-un comunicat.

Imaginile de la fața locului, furnizate de MDA, arată pompierii încercând să stingă flăcările și fumul care se ridică de la ceea ce pare a fi locul impactului principal.

Israelul a interceptat majoritatea rachetelor iraniene. Armata a avertizat însă că sistemele de apărare nu pot opri toate rachetele.

IDF a anunțat că echipele de salvare și cele medicale acționează la locul impactului. Un elicopter a fost trimis la fața locului pentru evacuarea de urgență.