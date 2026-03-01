Atac armat în Austin. 2 morți și 14 răniți. Trei răniți în stare critică, ancheta FBI a început

Focurile de armă au izbucnit în cartierul de divertisment aglomerat din centrul orașului. Momentul: exact când barurile își închideau porțile.

Poliția a primit apeluri despre un bărbat care trăgea cu arma la Buford’s Backyard Beer Garden. Locația: intersecția străzilor West Sixth și Rio Grande.

Trei ofițeri au ripostat

„Ofițerii s-au deplasat imediat și s-au confruntat cu individul înarmat”, a declarat șefa poliției, Lisa Davis. „Trei dintre ofițerii noștri au ripostat, ucigând suspectul.”

Trei dintre cei 14 răniți se află în stare critică. Autoritățile nu au oferit detalii despre identitatea victimelor.

FBI, implicat în anchetă

Divizia FBI din San Antonio a confirmat implicarea în anchetă. Nu au fost oferite detalii suplimentare.

„Este un incident tragic, tragic”, a spus șefa poliției Davis. „Va fi nevoie de câteva ore pentru a procesa scena.”

Paramedicii, deja pregătiți

Districtul de divertisment din Austin beneficiază în weekenduri de paramedici dedicați. Aceștia lucrează alături de Departamentul de Poliție.

Reacția rapidă a salvatorilor a fost decisivă, potrivit autorităților.

Primarul: „Au salvat vieți”

„Suntem alături de victime”, a declarat primarul Kirk Watson. „Vreau să le mulțumesc ofițerilor care au ajuns atât de repede. Cu siguranță au salvat vieți.”

Ancheta este în desfășurare. Poliția din Austin nu a oferit detalii despre mobilul atacului.