Șase persoane rănite, în urma unui atac armat petrecut în Louisiana

În urma atacului armat izbucnit lângă tribunalul din orășelul Clinton din Louisiana, un copil, dar și un adult se află în stare critică. Alți patru oameni au fost răniți, potrivit televiziunii locale WBRZ.

Potrivit declarațiilor date de șeriful local din East Feliciana, atacul armat a izbucnit la 20 de minute după începerea paradei.

Un locuitor a precizat că toți cei prezenți au început să fugă.

„Toată lumea a început să fugă. Astfel de lucruri nu se întâmplă des în această zonă”, a declarat bărbatul. El a mai precizat că parada a fost anulată.

⚠️ CLINTON, LA — Six people shot in front of East Feliciana Parish Courthouse during Mardi Gras parade. pic.twitter.com/65SUdj5Io7 — SafetySwipe (@SafetyNotorious) January 31, 2026

Șeriful din East Feliciana a declarat că trei persoane se află, în prezent, în arest, dar nu s-a confirmat dacă cei trei au legătură cu atacul. Adjunctul șerifului a precizat că autoritățile caută un vehicul care are legătură cu ancheta.

Străzile din apropierea tribunalului au fost blocate de polițiștii statali și membrii Departamentului de Poliție din orășelul Slaughter din Louisiana. Autoritățile din East Louisiana continuă ancheta.