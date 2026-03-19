Avertisment de la ministrul de externe al Omanului: America a pierdut controlul politicii externe

Badr Albusaidi, ministrul de externe al Oman, avertizează că America a pierdut controlul politicii externe într-un editorial publicat de The Economist.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
19 mart. 2026, 12:00, Știri externe

Albusaidi susține că aliații Washingtonului ar trebui să intervină pentru a extrage SUA dintr-o „implicare nedorită”.

Ministrul a subliniat că în ultimele nouă luni, SUA și Iran s-au aflat de două ori „la un pas de un acord real”. Totuși, Albusaidi consideră că atacul militar recent al Israelului și Americii împotriva păcii, desfășurat la doar câteva ore după discuțiile substanțiale, a fost șocant, dar previzibil.

Referindu-se la riposta Iranului împotriva țintelor americane de pe teritoriul vecinilor săi, Albusaidi a spus că aceasta a fost un rezultat „inevitabil, regretabil și complet inacceptabil”. Pentru conducerea iraniană, confruntată cu o posibilă agresiune menită să „încheie Republica Islamică”, aceasta a fost probabil singura opțiune rațională.

Ministrul de externe din Oman a criticat administrația americană pentru că s-a lăsat atrasă într-un conflict care nu este al său.

„Aceasta nu este o război al Americii și nu există un scenariu realist în care Israelul și SUA să obțină ceea ce își doresc din acest conflict”, a concluzionat Albusaidi.

Experții internaționali consideră declarațiile ministrului o avertizare serioasă privind instabilitatea politicii externe americane și rolul aliaților săi în gestionarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare
Gandul
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
Asaltul românilor asupra benzinăriilor din Bulgaria. „O să fim din ce în ce mai mulţi pe aici, dacă mai cresc puţin preţurile”
Libertatea
Ciorba „săracului” | Rețetă de ciorbă care te costă doar 9 lei (4 porții)
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor