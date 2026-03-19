O furtună a ucis 15 oameni în cel mai mare oraș din Pakistan. Alți peste 20, răniți

Ploile abundente și vântul puternic s-au dezlănțuit în cel mai mare oraș al Pakistanului, noaptea trecută. Cel puțin 15 persoane au murit și alte peste 24 au fost rănite. Pereții și acoperișurile multor clădiri s-au prăbușit în mai multe zone din oraș, potrivit declarațiilor date, joi, de serviciile de urgență.
Daiana Rob
19 mart. 2026, 11:34, Știri externe

În orașul  Karachi, din sudul Pakistanului, furtuna a început, miercuri, și a continuat peste noapte. Autoritățile i-au avertizat pe cetățeni să evite deplasările care nu sunt necesare, potrivit Associated Press. 

Cel puțin 15 persoane au fost aduse la spitalul principal din oraș. Mai mult de 24 de persoane au fost rănite, primind îngrijiri medicale la spital, în urma accidentărilor survenite din cauza vremii, potrivit declarațiilor date de reprezentanții serviciilor de urgență, dar și de medicul legist al poliției, Summaiya Tariq.

Furtuna a scos din rădăcini copaci din apropierea șoselelor și a perturbat traficul, potrivit salvatorilor și poliției.

De asemenea, pe imaginile surprinse de cetățeni se vede cum mașinile au fost distruse de bolovani.

Potrivit Departamentului Meteo al Pakistanului, vântul a suflat puternic, de până la 90 de km/h, și a durat ore bune. Primarul din Karachi, Murtaza Wahab, i-a îndemnat pe cetățeni să rămână în case și să evite deplasările care nu sunt necesare, avertizând că foarte mulți copaci au căzut, dar și că echipele muncesc pentru a curăța drumurile.

 

Meteorologii au precizat că mai multe ploi, dar și furtuni cu vânturi puternice, și izolat grindină, ar putea continua să afecteze orașul, dar și alte provinciei Sindh. De asemenea, furtuni au fost și în alte zone din țară, potrivit serviciilor de urgență.

