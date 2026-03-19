O furtună a ucis 15 oameni în cel mai mare oraș din Pakistan. Alți peste 20, răniți

În orașul Karachi, din sudul Pakistanului, furtuna a început, miercuri, și a continuat peste noapte. Autoritățile i-au avertizat pe cetățeni să evite deplasările care nu sunt necesare, potrivit Associated Press.

Cel puțin 15 persoane au fost aduse la spitalul principal din oraș. Mai mult de 24 de persoane au fost rănite, primind îngrijiri medicale la spital, în urma accidentărilor survenite din cauza vremii, potrivit declarațiilor date de reprezentanții serviciilor de urgență, dar și de medicul legist al poliției, Summaiya Tariq.

Furtuna a scos din rădăcini copaci din apropierea șoselelor și a perturbat traficul, potrivit salvatorilor și poliției.

De asemenea, pe imaginile surprinse de cetățeni se vede cum mașinile au fost distruse de bolovani.

Multiple vehicles damaged near RIMS Trauma Hospital, PECHS, as strong winds and heavy rainfall lash Karachi.

Potrivit Departamentului Meteo al Pakistanului, vântul a suflat puternic, de până la 90 de km/h, și a durat ore bune. Primarul din Karachi, Murtaza Wahab, i-a îndemnat pe cetățeni să rămână în case și să evite deplasările care nu sunt necesare, avertizând că foarte mulți copaci au căzut, dar și că echipele muncesc pentru a curăța drumurile.

#Pakistan Police camp near Tariq Road collapses due to intense winds and heavy rain in Karachi.

Meteorologii au precizat că mai multe ploi, dar și furtuni cu vânturi puternice, și izolat grindină, ar putea continua să afecteze orașul, dar și alte provinciei Sindh. De asemenea, furtuni au fost și în alte zone din țară, potrivit serviciilor de urgență.