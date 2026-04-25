Trump a anulat călătoria lui Witkoff și Kushner în Pakistan pentru negocieri cu Iranul: Dacă vor să discute, nu trebuie decât să ne sune

„Tocmai am anulat deplasarea reprezentanților mei la Islamabad, în Pakistan, pentru a se întâlni cu iranienii”, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social, citat de Le Figaro.

„Prea mult timp pierdut cu deplasările, prea multă muncă! (…) Nimeni nu știe cine e la conducere, inclusiv ei înșiși”, a adăugat el, . „Dacă vor să discute, nu trebuie decât să ne sune”, a mai afirmat președintele SUA.

Witkoff și Kushner urmau să plece sâmbătă la Islamabad pentru a relua negocierile în vederea încetării definitive a războiului din Orientul Mijlociu, a indicat vineri Casa Albă, subliniind că această întâlnire a fost solicitată de Teheran.

Întrebat de publicația Axios dacă această anulare înseamnă că va relua războiul, Donald Trump a răspuns: „Nu. Nu înseamnă asta. Încă nu ne-am gândit la asta”.