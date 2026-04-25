Viktor Orbán renunță la mandatul de parlamentar

Viktor Orbán a anunțat că nu își va ocupa locul în noul Parlament al Ungariei, renunțând la mandatul câștigat, în urma înfrângerii electorale zdrobitoare suferite de partid.
Viktor Orbán renunță la mandatul de parlamentar
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
25 apr. 2026, 19:45, Știri externe

Sâmbătă, după o reuniune a conducerii partidului, Viktor Orbán a spus că rolul său este în afara legislativului, în reorganizarea a ceea ce el a numit „tabăra națională”, scrie Daily News Hungary.

„Mandatul pe care l-am obținut ca și candidat de frunte al listei Fidesz–KDNP este, în realitate, mandatul parlamentar al Fidesz. Am decis, prin urmare, să-l returnez”, a spus Orbán.

„Nu sunt necesar în Parlament, ci în reconstrucția taberei naționale”, a dăugat el.

Orbán a spus că noul grup parlamentar Fidesz, care urmează să fie format luni, va fi condus de Gergely Gulyás și va suferi o „transformare radicală”.

Orban a spus că partidul se pregătește pentru un rol fundamental diferit în opoziție.

Anunțul marchează a doua apariție publică a lui Orbán de când alianța Fidesz–KDNP a suferit o pierdere electorală semnificativă la începutul acestei luni.

Partidul Tisza al lui Peter Magyar a obținut victoria la alegerile legislative din Ungaria din 12 aprilie.

