Ștefan Pălărie (USR): Guvernul Tomac are șanse aproape de zero să fie învestit. Este o propunere formată din prieteni PSD sau conserve PSD

Potrivit lui Ștefan Pălărie, decizia oficială a USR privind susținerea noului Cabinet va fi luată în cadrul unui Comitet Politic, însă semnalele din interiorul partidului sunt categorice.

„USR va avea spre finalul acestei săptămâni o decizie formalizată, trecută printr-un Comitet Politic statutar, dar judecând după starea de spirit a colegilor mei, pentru că au avut loc mai multe întâlniri, discuții cu președinții de filiale județene, discuții cu parlamentarii, într-o majoritate covârșitoare și nu spun 80%, ci mai degrabă 99%, colegii din USR nu văd ca fiind o idee bună un Guvern tehnocrat, care să nu aibă niște mecanisme de răspundere politică”, a declarat la RFI senatorul USR.

Acesta a criticat și componența viitorului Executiv, despre care spune că ar include persoane apropiate social-democraților.

„Vorbim mai degrabă de o propunere de Guvern formată din prieteni PSD sau conserve PSD”, a afirmat Pălărie.

„Eugen Tomac riscă să devină victima PSD”

Senatorul USR consideră că premierul desemnat se află într-o poziție dificilă și că ar putea deveni victima unei strategii politice a PSD.

„Cu toată stima pe care i-o port domnului Eugen Tomac, pe care-l cunosc și cu care am colaborat pe elemente de politică, domnia sa în acest moment are pericolul de a deveni o victimă a PSD, un măr otrăvit sau o propunere otrăvită”, a spus parlamentarul.

În opinia sa, lipsa unui sprijin politic clar transformă proiectul guvernamental într-o construcție fragilă, fără perspective pe termen lung.

„În momentul în care nu ai partide politice care să te susțină în Guvern, intri în riscul de a avea eventual o oaste de strânsură, adică diferiți parlamentari, care mai de care mai neafiliați, mai de la alte partide și nu ai o construcție durabilă pe termen mediu și lung. E un castel de nisip, care se va prăbuși la prima contră sau la prima dispută politică în Parlament”, a explicat acesta.

USR: Șansele învestirii sunt aproape de zero

Ștefan Pălărie a estimat că actualul Cabinet propus de Eugen Tomac nu are suficiente voturi pentru a trece de Parlament.

„Cred că în momentul de față, șansele învestiturii unui Guvern Eugen Tomac sunt aproape de zero”, a declarat senatorul.

Afirmația vine în contextul negocierilor intense purtate de premierul desemnat cu formațiunile parlamentare, în încercarea de a obține majoritatea necesară pentru validarea Executivului.

Apel către Eugen Tomac să renunțe la mandat

Parlamentarul USR consideră că o retragere voluntară ar reprezenta o soluție mai responsabilă decât continuarea procedurilor fără șanse reale de succes.

„Da, eu cred că asta ar fi o decizie responsabilă și onorabilă. În momentul în care tu ai din partea tuturor partidelor politice refuzuri de a fi învestit și niciun răspuns favorabil limpede, fără echivoc, că un partid susține această construcție, atunci mi-e teamă că pentru România va fi un lucru mai rău să mergem așa ca într-o farsă până la capăt, ducând România în derizoriu”, a spus Pălărie.

Acesta a concluzionat că depunerea mandatului de către Eugen Tomac ar reprezenta „o chestiune și onorabilă și mai responsabilă pentru țară”, în condițiile în care actuala formulă guvernamentală nu pare să beneficieze de susținerea necesară pentru a trece de votul Parlamentului.

Tomac va „duce această procedură până la votul Parlamentului”

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, marți, că „circulă un zvon că mâine aș intenționa să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice”.

Referitor la aceast zvon, Tomac a transmis că „este FALS!”.

„Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul”, a precizat politicianul. El a adăugat că va „duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am”.