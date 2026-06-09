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Eugen Tomac respinge zvonul conform căruia și-ar depune mandatul miercuri

Premierul desemnat Eugen Tomac dezminte informația conform căruia ar urma să își depună miercuri mandatul.
Eugen Tomac respinge zvonul conform căruia și-ar depune mandatul miercuri
Sursa foto: RAUL STEF / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
09 iun. 2026, 21:28, Politic
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Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, marți, că „circulă un zvon că mâine aș intenționa să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice”.

Referitor la aceast zvon, Tomac a transmis că „este FALS!”.

Tomac va „duce această procedură până la votul Parlamentului”

„Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul”, a precizat politicianul. El a adăugat că va „duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am”.

„Sunt încrezător, totuși, așa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil. Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei și fac, așadar, apel la vigilență. Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniți și concentrați pe același scop: formarea Guvernului și obținerea votului de învestitură”, a concluzionat premierul desemnat.

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