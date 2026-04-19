Rezultate finale alegeri Ungaria. Partidul lui Magyar și-a mărit majoritatea parlamentară la 141 de mandate

Partidul Tisza al lui Peter Magyar și-a majorat numărul de mandate în Parlament după ce biroul electoral a anunțat că a centralizat toate buletinele de vot, inclusiv voturile din străinătate și ale alegătorilor transferați.

Rapoartele iniţiale indicau faptul că partidul lui Peter Magyar ar urma să aibă 138 de parlamentari., însă rezultatele finale arată că Tisza şi-a majorat majoritatea parlamentară la 141 de mandate din totalul de 199, potrivit Reuters.

„O majoritate fără precedent, un mandat fără precedent și, în același timp, responsabilitate”, a scris Magyar pe Facebook, reacționând la rezultatele finale.

„În acest moment lucrăm cu toți colegii noștri pentru a ne asigura că partidul TISZA va putea începe lucrul cu un guvern la mijlocul lunii mai, care va putea dovedi zilnic că, deși nu a fost perfect, a fost demn de încrederea poporului maghiar și este capabil să construiască o Ungaria funcțională și umană”, a mai spus Magyar în cadrul postării.



Victoria lui Magyar a avut un impact și asupra situației economice a Ungariei, întrucât s-a înregistrat o creştere a activelor financiare ungare. Investitorii speră într-o relansare a relaţiilor cu Uniunea Europeană, tensionate în ultimii ani din cauza disputelor dintre guvernul Orban şi Bruxelles privind statul de drept.

Peter Magyar a promis că după preluarea mandatului, programată pentru 9 sau 10 mai, va lansa o amplă campanie anticorupţie, parte a unui plan mai larg de relansare a economiei ungare.