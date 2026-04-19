Prima pagină » Știri externe » Rezultate finale alegeri Ungaria. Partidul lui Magyar și-a mărit majoritatea parlamentară la 141 de mandate

Rezultate finale alegeri Ungaria. Partidul lui Magyar și-a mărit majoritatea parlamentară la 141 de mandate

Partidul Tisza al lui Peter Magyar, cel care a obținut victoria la alegerile legislative din Ungaria din 12 aprilie, și-a mărit majoritatea în Parlament la 141 de mandate din cele 199. Rapoartele iniţiale indicau faptul că partidul Tisza ar urma să aibă 138 de parlamentari, însă după procesarea voturilor prin corespondență, a celor exprimate la misiunile diplomatice și a voturilor transferate, numărul a crescut.
Rezultate finale alegeri Ungaria. Partidul lui Magyar și-a mărit majoritatea parlamentară la 141 de mandate
Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta
Diana Nunuț
19 apr. 2026, 13:09, Știri externe

Partidul Tisza al lui Peter Magyar și-a majorat numărul de mandate în Parlament după ce biroul electoral a anunțat că a centralizat toate buletinele de vot, inclusiv voturile din străinătate și ale alegătorilor transferați.

Rapoartele iniţiale indicau faptul că partidul lui Peter Magyar ar urma să aibă 138 de parlamentari., însă rezultatele finale arată că Tisza şi-a majorat majoritatea parlamentară la 141 de mandate din totalul de 199, potrivit Reuters.

„O majoritate fără precedent, un mandat fără precedent și, în același timp, responsabilitate”, a scris Magyar pe Facebook, reacționând la rezultatele finale.

„În acest moment lucrăm cu toți colegii noștri pentru a ne asigura că partidul TISZA va putea începe lucrul cu un guvern la mijlocul lunii mai, care va putea dovedi zilnic că, deși nu a fost perfect, a fost demn de încrederea poporului maghiar și este capabil să construiască o Ungaria funcțională și umană”, a mai spus Magyar în cadrul postării.


Victoria lui Magyar a avut un impact și asupra situației economice a Ungariei, întrucât s-a înregistrat o creştere a activelor financiare ungare. Investitorii speră într-o relansare a relaţiilor cu Uniunea Europeană, tensionate în ultimii ani din cauza disputelor dintre guvernul Orban şi Bruxelles privind statul de drept.

Peter Magyar a promis că după preluarea mandatului, programată pentru 9 sau 10 mai, va lansa o amplă campanie anticorupţie, parte a unui plan mai larg de relansare a economiei ungare.

Citește și

Recomandarea video

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Coiful de la Coțofenești se întoarce, dar n-avem unde să-l expunem. Dezastrul de la Muzeul Național de Istorie continuă, după 24 de ani de renovare
Gandul
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Cadou obligatoriu pentru ÎPS Teodosie: 200 de lei de student, la festivitatea de absolvire. Organizator: „Cei care nu pot participa au obligația morală de a achita 550 de lei”
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă smântână din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
CSID
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Promotor