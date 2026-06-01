Magyar: „Sulyok a abandonat Republica maghiară”. Guvernul maghiar vrea modificarea constituției pentru a permite demiterea președintelui

Prim-ministrul ungar Péter Magyar a propus, luni, modificarea constituției țării pentru a permite demiterea președintelui Tamás Sulyok, ceea ce ar putea deschide calea pentru alegeri directe, relatează Euronews.

Atacul dur al premierului la adresa președintelui

„Așa cum Viktor Orbán a abandonat poporul maghiar, tot așa Tamás Sulyok, pe care l-a numit, a abandonat republica maghiară”, a anunțat Magyar în fața Palatului Sándor.

„Funcția de președinte al republicii este mai importantă și mai puternică decât orice șef de stat individual. Este în interesul Ungariei ca președinția să-și recâștige autoritatea care a fost lovită în ultimii ani de tăcerile sale, de deciziile sale inacceptabile și de omisiunile sale”, a mai declarat el.

„L-am informat pe președinte că, dacă își menține funcția și nu demisionează din proprie inițiativă, atunci astăzi îi voi informa pe parlamentarii de Tisza despre decizia sa și vom demara imediat procedurile necesare”, a transmis premierul.

Cadrul legal va permite demiterea mai multor lideri

Prim-ministrul a susținut conferința de presă după discuțiile cu șeful statului, Tamás Sulyok. Acesta nu le-a spus jurnaliștilor ce fel de amendament constituțional pregătește guvernul. Însă, a anunțat că nu va fi o lege personalizată, adresată unei singure persoane, ci un cadru care ar permite și demiterea din funcție a altor lideri de stat.

Ungaria va discuta următorii pași cu parlamentarii din Tisza mai târziu în cursul zilei. Este improbabil ca o decizie să vină curând, mai arată sursa.

Posibile alegeri prezidențiale directe

Premierul a declarat că și-ar dori ca cetățenii să aibă un cuvânt în plus în alegerea președintelui. Aceasta ar putea însemna alegeri prezidențiale directe, dar sunt posibile și alte soluții. Totuși, detaliile trebuie încă stabilite cu colegii săi parlamentari.

„Suliok a tăcut când premierul demis a vorbit despre insecte, o curățenie generală și o armată din umbră; ar fi trebuit să fie treaba președintelui să declare că nu există cetățeni în Republica Ungară care să aibă nevoie de «curățenie»”, a spus Magyar. El a adăugat că l-a întrebat pe președinte despre comentariile lui Viktor Orbán. Sulyok i-a răspuns că acestea sunt doar o opinie politică.

„Republica maghiară nu îi aparține lui Tamás Sulyok, nici lui Viktor Orbán, nici vreunui partid sau sistem politic. Ea este creația comună a poporului maghiar”, a declarat prim-ministrul.

Președintele a declarat că nu e pregătit să demisioneze

Declarațiile premierului vin în contextul în care, duminică, Tamás Sulyok a anunțat că nu este pregătit să demisioneze din funcția de președinte. El „dorește să continue să coopereze cu guvernul și să ajute la legislația necesară pentru atragerea fondurilor UE”, potrivit aceleiași surse.

El a adăugat că va aștepta opinia Comisiei de la Veneția în cazul său. Sulyok a menționat, de asemenea, că noul guvern trebuie să procedeze pe căi constituționale.

„Tamás Sulyok nu i-a apărat niciodată pe cei asupriți, pe cei atacați sau pe cei care sunt supuși statului de drept”, a scris el. „Chiar și de Ziua Copilului, el își apără doar salariul lunar de 6,3 milioane de forinți. În loc să-și ceară scuze”, i-a răspuns premierul lui Sulyok.

Prim-ministrul a stabilit termenul limită de 31 mai pentru demisia șefului statului și a mai multor înalți funcționari publici.

Duminică, ministrul maghiar a reamintit publicului de termenul limită care se apropie. El a anunțat, de asemenea, că el și ministrul justiției îl vor vizita pe președinte luni, la ora 8:00.

Prim-ministrul l-a numit pe Sulyok „președinte-marionetă”

Anterior, Péter Magyar îl descrisese pe Sulyok drept „președinte-marionetă al lui Viktor Orbán”. Acesta a spus că a fost evident încă din primul moment că Orbán își dorea un șef de stat a cărui prioritate principală era loialitatea față de Fidesz și pentru care apărarea constituției și a unității națiunii era pe ultimul loc, potrivit sursei citate.

În sistemul constituțional al Ungariei, președintele este ales de parlament și exercită în mare parte puteri ceremoniale slabe. Președintele are atribuții reduse deși funcția joacă un rol în revizuirea constituționalității.