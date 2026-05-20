Péter Magyar vrea relansarea și extinderea Grupului de la Visegrad

Premierul ungar Péter Magyar a declarat miercuri că dorește relansarea Grupului de la Visegrad (V4) și extinderea formatului prin includerea altor state din Europa Centrală și din Balcanii de Vest.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
20 mai 2026, 22:13, Știri externe
Grupul de la Visegrad reunește în prezent Ungaria, Polonia, Slovacia și Cehia. Formatul și-a pierdut influența în ultimii ani din cauza tensiunilor dintre fostul premier ungar Viktor Orbán și actualul premier polonez Donald Tusk. Liderul polonez este ususținătorul unei linii proeuropene și antiruse.

Magyar, care l-a învins pe Orbán în alegerile din aprilie, a făcut declarațiile la Varșovia, în timpul unei conferințe de presă comune cu Donald Tusk, potrivit Politico. Vizita în Polonia este prima deplasare externă a noului premier ungar. Deplasarea are ca obiectiv refacerea alianțelor regionale.

„Grupul de la Visegrad își poate recăpăta vitalitatea și influența în Uniunea Europeană”, a afirmat Magyar. El a spus că susține extinderea cooperării către alte state. Este vorba despre Austria, România, Croația, Slovenia, țările nordice sau state din Balcanii de Vest, care nu fac parte din Uniunea Europeană.

Premierul ungar a anunțat că Ungaria, care deține în prezent președinția grupului, ar putea organiza un summit al V4 înainte de sfârșitul lunii iunie.

Donald Tusk a salutat inițiativa și a afirmat că aștepta de ani de zile reluarea cooperării regionale dintre Polonia, Ungaria, Slovacia și Cehia.

Cei doi lideri au subliniat și necesitatea consolidării cooperării în domeniul energiei. Tusk a declarat că Polonia este pregătită să împărtășească experiența sa privind reducerea dependenței de resursele energetice rusești.

În timpul vizitei, Péter Magyar a criticat indirect guvernarea lui Viktor Orbán. El a apreciat modul în care Polonia a folosit fondurile europene pentru dezvoltarea infrastructurii. Premierul ungar a afirmat că Ungaria „nu a avut aceeași experiență” în ultimii 20 de ani.

