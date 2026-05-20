Prima pagină » Știri externe » Un oraș din Statele Unite apelează la inteligența artificială pentru a evita coliziunile dintre nave și balene

Un oraș din Statele Unite apelează la inteligența artificială pentru a evita coliziunile dintre nave și balene

Inteligența artificială este folosită de un oraș din Statele Unite pentru evitarea coliziunilor dintre nave și balenele care își caută hrană.
Un oraș din Statele Unite apelează la inteligența artificială pentru a evita coliziunile dintre nave și balene
Ioana Târziu
20 mai 2026, 22:47, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un sistem numit WhaleSpotter, lansat săptămâna aceasta, este folosit pentru scanarea non-stop a Golfului San Francisco. Scopul său este de a detecta balenele pe o distanță de până la 2 mile marine. Navigatorii sunt alertați să încetinească sau să își schimbe ruta atunci când balenele se află în apropiere, potrivit AP.

Până acum, balenele puteau trece neobservate de marinari, dar sistemul de detectare bazat pe inteligență artificială, , este concepută pentru a le urmări zi și noapte.

„Vor putea face ajustări cu mult înainte de a se apropia de destinație”, a declarat Thomas Hall, directorul de operațiuni al San Francisco Bay Ferry.

Navigatorii vor putea să evite zonele frecventate de balene

Hall a menționat că sistemul „va permite să urmărim datele în timp și să vedem unde campează balenele”. Astfel navigatorii pot ajusta rutele în timpul sezonului de vânătoare a balenelor, pentru a evita complet acele zone.

Anul trecut, 21 de balene cenușii au fost găsite moarte în zona extinsă a golfului. Acesta e cel mai mare număr din ultimii 25 de ani, potrivit Centrului pentru Mamifere Marine. Cel puțin 40% dintre acestea fiind ucise de coliziuni cu nave, iar cel puțin alte 10 au murit în zona golfului până acum în acest an, mai arată sursa. Însă, oamenii de știință spun că numărul real al balenelor ucise poate fi mult mai mare.

Inteligența artificială semnalează automat potențialele observări de balene, care sunt apoi verificate de observatori instruiți ai mamiferelor marine. Apoi, alertele sunt trimise prin radio operatorilor de feriboturi, controlorilor de trafic maritim și afișate public pe site-ul Whale Safe.

Inteligența artificială, deja implementată

Sistemele WhaleSpotter sunt deja utilizate pe nave și instalații fixe, cum ar fi faruri și turnuri de coastă, în Statele Unite, Canada și Australia. Însă, cercetătorii spun că rețeaua din Golful San Francisco este prima care integrează direct detecțiile terestre și montate pe nave cu alertele oficiale ale navigatorilor, permițând transmiterea observărilor de balenele în timp aproape real către navele care navighează în golf.

Cercetătorii spun că cel mai mare avantaj al sistemului este monitorizarea constantă. Spre deosebire de observatorii umani, camerele termice pot funcționa pe tot parcursul nopții și în multe condiții de ceață.

Balenele ajung tot mai aproape de țărm

Un val sever de căldură marină ce persistă în largul coastei Californiei micșorează zona de apă rece, bogată în nutrienți, unde prosperă krillul, hamsiile și sardinele. Pe măsură ce apele din larg se încălzesc, balenele cu cocoașă urmăresc din ce în ce mai mult această pradă mai aproape de țărm, unde se desfășoară pescuitul de crabi Dungeness din California.

În primăvara aceasta, autoritățile de reglementare au închis din nou anumite zone din aria de pescuit din centrul Californiei pentru echipamentele convenționale. Această măsură a devenit din ce în ce mai frecventă în ultimii ani, pe măsură ce apele care se încălzesc cresc suprapunerea sezoanelor de pescuit al balenelor cu sezoanele de pescuit al crabilor.

Schimbările climatice modifică migrația balenelor

Pe măsură ce schimbările climatice remodelează condițiile oceanice și tiparele de migrație a balenelor, oamenii de știință se așteaptă ca suprapunerea dintre balene, nave și echipamente de pescuit să persiste.

„Va trebui să continuăm să fim adaptabili și să ne bazăm pe știință, în ceea ce privește managementul nostru pentru a reduce riscul la adresa faunei sălbatice și a menține pescarii pe apă”, a declarat Caitlynn Birch, managerul de campanie Oceana Pacific și specialist în științe marine.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Scandal între artiști cu acuzații de plagiat. Mărgineanu: „Fă, Doamne, o minune și luminează-i mintea”
Gandul
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Ilie Bolojan a explicat de ce a exclus un prim-vicepreședinte PNL de la consultările cu Nicușor Dan: „Este regula bunului simț”
Libertatea
ANAF schimbă regulile pentru venituri. Ce obligație dispare pentru români din 2026?
CSID
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia