O româncă și un copil de șase luni, dispăruți dintr-un spital din Germania, găsiți în Ungaria

Poliția germană anunțase că viața copilului era în pericol din cauza stării sale de sănătate, relatează Bild. Potrivit anchetatorilor, mama, o femeie de 31 de ani cu cetățenie română, l-ar fi luat pe băiat dintr-o clinică din Duisburg în noaptea de luni spre marți. Tratamentul copilului nu a fost finalizat

Dispariția copilului a declanșat o amplă operațiune de căutare în Duisburg. Zeci de polițiști și criminaliști au fost mobilizați în jurul spitalului și în zonele frecventate de româncă. Anchetatorii au folosit inclusiv câini de urmă pentru a încerca să stabilească traseul acesteia. Autoritățile au verificat și adresa de domiciliu a mamei, însă nu au găsit indicii despre locul în care s-ar afla. În cursul după-amiezii de marți, poliția a făcut publică fotografia femeii și a avertizat că viața bebelușului ar putea fi în pericol dacă tratamentul medical este întrerupt.

Parchetul german a anunțat marți seara că femeia și copilul au fost găsiți în Ungaria. Potrivit poliției, autoturismul cu care călătoreau a fost oprit pentru control de polițiști ungari, care au descoperit că femeia era dată în urmărire de autoritățile din Duisburg.

Copilul a fost internat într-un spital pentru tratament. Autoritățile au precizat că starea sa este „bună, având în vedere circumstanțele”. Cazul a provocat o amplă mobilizare a autorităților germane, pe fondul temerilor privind starea medicală a copilului. Dispariția celor două persoane a fost tratată ca o situație de urgență, după ce medicii au avertizat că starea copilului necesita continuarea tratamentului în spital.

Pe numele mamei a fost deschis un dosar pentru suspiciuni de rele tratamente aplicate minorului.