Tatăl copilului dispărut din Sibiu e obosit și emoționat: „Am dormit o oră jumate”

Eforturi uriașe au fost depuse pentru găsirea unui micuț de cinci ani dispărut într-o clipită de lângă tatăl său în localitatea sibiană Sebeșu de Sus, dar au dat roade. După găsirea lui, tatăl copilului a plâns, emoționat de uriașa desfășurare de forțe.
Ora de Sibiu
Luiza Moldovan
13 mai 2026, 18:20, Social
Alexandru Zerestrea, copilul de cinci ani din Sibiu dispărut de lângă tatăl său fără urmă acum două zile, a fost găsit viu și nevătămat, scrie Ora de Sibiu.

Toma Zerestrea, tatăl copilului, le-a mulțumit cu ochii-n lacrimi autorităților pentru eforturile imense depuse pentru găsirea copilului, care l-a consumat din toate punctele de vedere.

„Poate am zbierat…”

„Eu vreau să vă mulțumesc din tot sufletul! Mobilizarea a fost exemplară, mă bucur foarte mult.

M-ați ascultat și m-ați înțeles că lucrurile trebuie făcute pe unde și cum spun eu și așa a fost. Vă mulțumesc mult pentru toate eforturile făcute, pentru răbdare.

Poate câteodată am fost mai agitat, poate am zbierat, poate am făcut… dar cred că dacă erați în situația asta, erați la fel de stresați. Să știți că nu e ușor.

Am dormit o oră și jumătate de când s-a întâmplat pierderea lui Alexandru, am mâncat foarte puțin și acum resimt oboseala.

Acum când l-am găsit resimt oboseala în genunchi. Tremur de fericire. Mă bucur enorm de mult și vreau să vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc foarte mult voluntarilor, au venit din multe părți ale țării”, a spus Toma Zerestea, tatăl băiatului.

Informații de context

Copilul a dispărut fără urmă, aproape într-o clipită, de lângă tatăl său și, din seara de luni, eforturi uriașe au fost desfășurate pentru găsirea micuțului pierdut.

La 24 de ore de la dispariția lui, Alexandru era, încă, de negăsit, iar disperarea tatălui atingea pragul maxim.

În general, timpul nu este un aliat al celor dispăruți.

Echipele de căutare s-au mărit și s-au alăturat și voluntari.

