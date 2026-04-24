UPDATE: Un copil de 11 ani din București a fost dat dispărut. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert/Băiețelul a fost găsit și se află în siguranță

UPDATE

Autoritățile au anunțat că minorul a fost găsit.

„Poliția Capitalei informează că minorul, în vârstă de 11 ani, a cărei plecare a fost semnalată public în cursul zilei de astăzi, a fost depistat de polițiști și se află în afara oricărui pericol.Verificările au fost desfășurate cu operativitate, iar în urma activităților specifice, acesta a fost preluat în siguranță”, se arată informarea Poliției.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„La data de 24.04.2026, ora 14:50, STANCU MIRCEA MIHAIL în varsta de 11 ani, a plecat de la intersecția străzilor Foișorului cu Branduselor, sector 3”, se arată în mesajul RO-Alert emis în seara zilei de vineri.

„Semnalmente: înălțime 1,40 m, greutate 40 kg, ochi caprui, par saten”, se mai arată în alerta care punctează și că băiețelul este îmbrăcat cu tricou de culoare galben cu gluga, pantaloni de trening crem și adidasi negri cu albastru.

