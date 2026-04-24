UPDATE: Un copil de 11 ani din București a fost dat dispărut. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert/Băiețelul a fost găsit și se află în siguranță

Autoritățile au emis vineri un mesaj de tip RO-ALERT pentru a semnala dispariția unui băiețel în vârstă de 11 ani din Sectorul 3. În urma avertizării emise, minorul a fost găsit și est eîn siguranță.
Sursa foto: ro-alert.ro
Radu Mocanu
24 apr. 2026, 19:46, Social

UPDATE

Autoritățile au anunțat că minorul a fost găsit.

„Poliția Capitalei informează că minorul, în vârstă de 11 ani, a cărei plecare a fost semnalată public în cursul zilei de astăzi, a fost depistat de polițiști și se află în afara oricărui pericol.Verificările au fost desfășurate cu operativitate, iar în urma activităților specifice, acesta a fost preluat în siguranță”, se arată informarea Poliției.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„La data de 24.04.2026, ora 14:50, STANCU MIRCEA MIHAIL în varsta de 11 ani, a plecat de la intersecția străzilor Foișorului cu Branduselor, sector 3”, se arată în mesajul RO-Alert emis în seara zilei de vineri. 

„Semnalmente: înălțime 1,40 m, greutate 40 kg, ochi caprui, par saten”, se mai arată în alerta care punctează și că băiețelul este îmbrăcat cu tricou de culoare galben cu gluga, pantaloni de trening crem și adidasi negri cu albastru. 

Mai multe detalii: https://politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/stancu-mircea-mihail-20140611.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Tudor Gheorghe, declarații pentru Gândul: “Nu e nicio problema! Turneul merge mai departe”. Unde va concerta maestrul în zilele următoare
Gandul
Anunț NEAȘTEPTAT al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Cum au reușit avocații să țină pe loc procesele lui Costel Alexe. Este singurul șef de consiliu județean în funcție cu două dosare de corupție în instanțe
Libertatea
Salată caldă de cartofi noi cu leurdă. Bucătarul Bărbosu’ a detaliat rețeta completă
CSID
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Promotor