Atenție, bucureșteni! PMB anunță sistări temporare ale apei calde în mai multe zone, pentru reabilitarea sistemului de termoficare

Furnizarea apei calde va fi sistată în mai multe zone din Capitală pentru lucrări de reabilitare a sistemului de termoficare, necesare pentru schimbarea conductelor vechi de 50-60 de ani.

„Continuăm lucrările de modernizare a rețelei de termoficare. Am atras fonduri europene și e important să respectăm termenele de implementare, pentru a nu pierde finanțarea”,se arată în anunțul făcut joi, pe Facebook, de Primăria Municipiului București.

Concret, în perioada 27 aprilie – 11 mai, alimentarea cu apă caldă va fi sistată în următoarele zone: strada Turnu Măgurele, bulevardul Brâncoveanu, străzile Luică şi Reşiţa, bulevardul Obregia, străzile Niţu Vasile, Racoviţa, Giurgiului şi cele adiacente.

În perioada 4-8 mai va fi afectată zona din perimetrul: Str. Sebastian, Calea Rahovei, Str. Malcoci, Ferentari, Str. Petre Ispirescu, Str. Dumbrava Nouă și străzile adiacente.

De asemenea, PMB mai anunță că după data de 12 mai, timp de cinci zile, lucrările vor afecta şi zonele: Bd. Nicole Grigorescu, Bd. Basarabia, Șos. Iancului, Bd. Camil Ressu, Str Constantin Brâncuși și străzile adiacente.