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Cod galben de vreme instabilă în Capitală: Ploi, descărcări electrice și vânt puternic în weekend

ANM a emis un cod galben de vreme instabilă în Capitală. Vor fi așteptate ploi, descărcări electrice și vânt puternic în acest weekend, în București.
Cod galben de vreme instabilă în Capitală: Ploi, descărcări electrice și vânt puternic în weekend
Ioana Târziu
05 iun. 2026, 10:48, Știrile zilei
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ANM a emis, vineri, un cod galben de vreme instabilă în Capitală, valabil sâmbătă în intervalul orar 09:00 – 23:00.

Deși vineri vremea va fi apropiată de normalul termic al acestei perioade, cerul va fi variabil și vor fi înnorări îndeosebi seara. De asemenea, vor fi posibile averse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27 – 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 – 17 grade Celsius.

Ploi, descărcări electrice și vânt

Sâmbătă, între orele 09:00 – 23:00, vremea în Capitală va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse. Acestea includ cantități de apă acumulate, în general, de 15 – 20 l/mp, descărcări electrice și intensificări de scurtă
durată ale vântului, cu rafale de 50 – 55 km/h. Temperatura maximă va fi de 28 – 29 de grade Celsius.

Cod galben începând de sâmbătă, la ora 12:00

De asemenea, sâmbătă, începând cu ora 12:00 și până la ora 23:00, înl București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică. Va fi emis cod galben pentru instabilitate atmosferică accentuată, a mai transmis ANM.

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