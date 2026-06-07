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Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate și intervalele orare

Mai multe zone din București rămân fără apă în următoarele zile, din cauza unor lucrări programate de modernizare. Anunțul îi vizează pe locuitorii din sectoarele 1, 4 și 6, unde furnizarea apei va fi întreruptă pe intervale de câteva ore.
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate și intervalele orare
Sursa foto: Mediafaxfoto/ Alexandru Dobre
Mădălina Dinu
07 iun. 2026, 09:49, Social
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Pentru mulți bucureșteni, aceste opriri vin exact în mijlocul programului zilnic, ceea ce înseamnă disconfort și necesitatea de a se pregăti din timp.

Unde se oprește apa pe 11 iunie

În sectorul 1, apa va fi oprită în data de 11 iunie, între orele 09:00 și 20:00, pe mai multe străzi importante:

  • Strada Carpați
  • Strada Scărișoara
  • Strada Parângului
  • Calea Griviței

Tot pe 11 iunie, în sectorul 6, alimentarea cu apă va fi întreruptă între orele 09:00 și 16:00, pe Bulevardul Timișoara.

Zone afectate în zilele anterioare

În sectorul 4, pe 10 iunie, între orele 09:00 și 15:00, locuitorii de pe Aleea Secuilor vor rămâne fără apă.

De asemenea, în sectorul 6, pe 8 iunie, între orele 08:00 și 17:00, vor fi afectate următoarele zone:

  • Intrarea Portocalelor
  • Șoseaua Cotroceni
  • Splaiul Independenței

Oprirea apei este cauzată de lucrări planificate de modernizare a rețelei, potrivit Apa Nova. În aceste intervale, consumatorii vor resimți lipsa totală a apei, motiv pentru care este recomandat să își asigure rezerve din timp.

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