Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate și intervalele orare

Pentru mulți bucureșteni, aceste opriri vin exact în mijlocul programului zilnic, ceea ce înseamnă disconfort și necesitatea de a se pregăti din timp.

Unde se oprește apa pe 11 iunie

În sectorul 1, apa va fi oprită în data de 11 iunie, între orele 09:00 și 20:00, pe mai multe străzi importante:

Strada Carpați

Strada Scărișoara

Strada Parângului

Calea Griviței

Tot pe 11 iunie, în sectorul 6, alimentarea cu apă va fi întreruptă între orele 09:00 și 16:00, pe Bulevardul Timișoara.

Zone afectate în zilele anterioare

În sectorul 4, pe 10 iunie, între orele 09:00 și 15:00, locuitorii de pe Aleea Secuilor vor rămâne fără apă.

De asemenea, în sectorul 6, pe 8 iunie, între orele 08:00 și 17:00, vor fi afectate următoarele zone:

Intrarea Portocalelor

Șoseaua Cotroceni

Splaiul Independenței

Oprirea apei este cauzată de lucrări planificate de modernizare a rețelei, potrivit Apa Nova. În aceste intervale, consumatorii vor resimți lipsa totală a apei, motiv pentru care este recomandat să își asigure rezerve din timp.