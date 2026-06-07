Incendiu într-o casă din județul Iași. Doi răniți, transportați la spital

Totul s-a întâmplat în satul Cârniceni, comuna Țigănași, județul Iași. Pompierii au intervenit la fața locului cu o o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), încadrate cu 10 militari și 3 cadre medicale, potrivit ISU Iași.

„La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta într-un dormitor al locuinței, existând pericolul extinderii flăcărilor la întreaga construcție. Prin intervenția rapidă a pompierilor, incendiul a fost localizat și lichidat, fiind limitate pagubele produse”, transmit pompierii ieșeni.

În urma incendiului, tânărul în vârstă de 22 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corporală, la nivelul membrelor superioare și al feței. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportat de echipajul TIM la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” Iași pentru investigații și tratament de specialitate.

De asemenea, un copil în vârstă de 4 ani, aflat într-o stare accentuată de panică în urma incendiului. Acesta a fost evaluat de medici și dus la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași pentru investigații suplimentare și supraveghere de specialitate.

Mobila, dar și mai multe produse textile din dormitor au fost afectate de flăcări.

„În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic generat de un acumulator electric defect”, transmite ISU Iași.

Pompierii le recomandă cetățenilor să utilizeze numai acumulatoare și încărcătoare certificate, să nu lase dispozitivele electrice la încărcat fără supraveghere, în special pe timpul nopții, și să evite amplasarea acestora în apropierea materialelor combustibile. Orice semn de supraîncălzire, deformare sau funcționare necorespunzătoare impune întreruperea imediată a utilizării și înlocuirea dispozitivului, avertizează ISU Iași.

Pentru o mai bună informare și pregătire în fața situațiilor de urgență, cetățenii pot accesa platforma www.fiipregatit.ro sau aplicația DSU – „Fii informat, fii pregătit!”.

De asemenea, în orice situație de urgență, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze la 112, oferind dispecerilor informații clare despre locul și natura evenimentului.