Mesaje de tip Ro-Alert vor fi afișate pe panourile digitale din București și alte 17 orașe

Copiii dispăruți, persoanele urmărite sau evadate, precum și avertizările de vreme severă ajung acum direct pe panourile publicitare digitale din București și alte 17 orașe din România.
Sursa foto: MAI
Mădălina Dinu
22 apr. 2026, 16:50, Social

Ministerul Afacerilor Interne și Phoenix Media, companie specializată în digital outdoor și tehnologie, au prezentat public proiectul Phoenix Media Public Safety Awareness, destinat informării cetățenilor asupra situațiilor de ordine publică sau a situațiilor de urgență, cu impact asupra comunităților, se arată într-un comunicat transmis de MAI.

Prin acest parteneriat public-privat, infrastructura de digital outdoor, specifică unui mediu de business exclusiv publicitar, se transformă, în cazul apariției unor urgențe, într-un canal oficial de comunicare publică.

În urma colaborării specialiștilor MAI, IGSU și Phoenix Media au fost create platforme dedicate celor două instituții, care să le permită accesul direct și gratuit la rețeaua de panouri digitale ale Phoenix Media.

Astfel, prin intermediul unei tehnologii puse la dispoziție de către operatorul privat, MAI și IGSU au acces direct și nemijlocit la cele peste 170 de panouri publicitare digitale din București și alte 17 orașe din România, pentru a transmite diverse alerte.

Alertele ajung la oameni în mai puțin de un minut

Imagini și informații despre copii dispăruți, persoane căutate, urmărite sau evadate ori restricții rutiere, precum și avertizări meteorologice de vreme severă, sunt difuzate public în mai puțin de un minut pe panourile digitale din rețeaua Phoenix Media.

Până în prezent, prin intermediul acestui sistem, Ministerul Afacerilor Interne a difuzat 16 alerte, dintre care 12 au vizat copii dispăruți.

Informațiile au fost afișate pe panourile publicitare de peste 2,4 milioane de ori, atingând un număr de peste 9,4 milioane de cetățeni.

Toate cazurile de minori dispăruți difuzate pe panourile publicitare digitale au fost finalizate cu succes.

Proiect premiat pentru inovație

Parteneriatul dintre Ministerul Afacerilor Interne și Phoenix Media a fost premiat anul acesta la Gala Smart City Industry Awards, pentru inovație în domeniul public safety and health.

Phoenix Media gestionează o rețea de panouri publicitare digitale în București și următoarele orașe: Alba Iulia, Arad, Cluj-Napoca, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Galați, Iași, Pitești, Sibiu, Suceava, Târgu-Jiu, Tulcea, Timișoara, Roman, Florești, Câmpina-Nistorești și Slobozia.

