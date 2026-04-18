Ciprian Ciucu: Două companii de publicitate outdoor vor elimina mesajele anticezariană de pe panourile din București

Două mari companii de publicitate outdoor din București au acceptat să elimine mesajele „anticezariană” de pe panourile pe care le dețin, în urma unei solicitări transmise prin Poliția Locală, a anunțat, sâmbătă, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. O a treia companie nu a oferit încă un răspuns.

„La cererea noastra, prin Poliția Locală București, două mari firme de publicitate outdoor se conformează și au fost de acord să dea jos mesajul anticezariană de pe toate panourile pe care le dețin în București. Una din zona centrală și cealaltă din restul orașului. Mai este o firmă care are panouri cu acest tip de mesaj în Sectorul 3, dar nu ne-a transmis vreun răspuns până acum”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Panourile aparținând celor două companii urmează să fie „neutralizate luni”, a mai spus primarul general al Capitalei.

Ciucu a subliniat faptul că demersul nu vizează limitarea libertății de exprimare, dar a invocat nevoia unor mesaje bazate pe consens științific.

„Susțin libertatea de exprimare! În același timp este important pentru sănătatea societății noastre să oferim mesaje care sunt susținute de către știință și lumea medicală”, a adăugat Ciucu.