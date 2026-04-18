Ciprian Ciucu: Două companii de publicitate outdoor vor elimina mesajele anticezariană de pe panourile din București

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat sâmbătă că două mari firme de publicitate outdoor au fost de acord să dea jos mesajele anticezariană de pe toate panourile pe care le dețin în București. Acest pas vine după ce în ultimele zile, în spațiul public au apărut fotografii cu diverse mesaje anticezariană pe mai multe panouri din Capitală, stârnind controverse.
Diana Nunuț
18 apr. 2026, 18:41, Social

Două mari companii de publicitate outdoor din București au acceptat să elimine mesajele „anticezariană” de pe panourile pe care le dețin, în urma unei solicitări transmise prin Poliția Locală, a anunțat, sâmbătă, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. O a treia companie nu a oferit încă un răspuns.

„La cererea noastra, prin Poliția Locală București, două mari firme de publicitate outdoor se conformează și au fost de acord să dea jos mesajul anticezariană de pe toate panourile pe care le dețin în București. Una din zona centrală și cealaltă din restul orașului. Mai este o firmă care are panouri cu acest tip de mesaj în Sectorul 3, dar nu ne-a transmis vreun răspuns până acum”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Panourile aparținând celor două companii urmează să fie „neutralizate luni”, a mai spus primarul general al Capitalei.

Ciucu a subliniat faptul că demersul nu vizează limitarea libertății de exprimare, dar a invocat nevoia unor mesaje bazate pe consens științific.

„Susțin libertatea de exprimare! În același timp este important pentru sănătatea societății noastre să oferim mesaje care sunt susținute de către știință și lumea medicală”, a adăugat Ciucu.

În urma acestui episod, primarul a deschis discuția privind o posibilă modificare a regulamentului de publicitate stradală, care să permită intervenții ulterioare în cazuri similare.

„Acest episod m-a făcut să reflectez la oportunitatea amendării regulamentului de publicitate stradală, în sensul introducerii unui mecanism prin care, ex-post, la crearea unei comisii, astfel de mesaje și situații să fie evitate. Nu am ajuns la o concluzie, este un subiect ce trebuie dezbătut temeinic deoarece, pe de cealaltă parte, trebuie să evităm posibilele abuzuri și cenzura”, a conchis acesta.

Marți, Colegiul Medicilor din România (CMR) a reacționat la subiectul privind panourile cu informații despre cezariană, subliniind că mesajele sunt „lipsite de fundament științific” și că informația medicală difuzată public trebuie să fie corectă, completă și validată științific.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, îi acuză pe Iohannis şi Cîţu că au falsificat numărul morților de COVID. Care ar fi fost motivul
Gandul
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Italienii au cumpărat, cu 26 de milioane de euro, 90 de autobuze Otokar prin PNRR, dar unele dintre ele sunt prea lungi pentru a fi folosite în orașe
Libertatea
Ecuația cafelei la ibric: Câte lingurițe de cafea se pun la fiecare 100 ml de apă, pentru o aromă perfectă?
CSID
Cum a reușit o chelnăriță din SUA să cumpere în 8 zile 7 mașini de lux și 3 motociclete cu o simplă declarație
Promotor