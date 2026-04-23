Cea mai ieftina motorină este astăzi în București

Prețurile la pompă ale carburanților continuă să scadă. Cel mai mic preț la motorină din țară, afișat joi este în București la o stație Petrom.
Laurentiu Marinov
23 apr. 2026, 12:04, Economic

Motorina cea mai ieftină se vinde, joi în București, în rețeaua Petrom, unde litrul costă 8,33 de lei. În Capitală benzina poate fi cumpărată cu 8,07 lei, litrul iar litrul de GPL se vinde cu 4,17 lei, potrivit site-ului peco-online.

În marile orașe ale țării, Cluj Napoca, Timișoara, Iași, prețurile sunt asemănătoare la benzină și motorină, dar ceva mai mari la GPL, prețul ajungând până la 4,31 lei, per litru.

Prețurile rămân în continuare mari comparativ cu 2025, când media era de 7,32 lei/litru la benzină și 7,55 lei/litru la motorină.

Datele statistice din ultimii ani arată clar că nivelul actual al carburanților rămâne ridicat față de perioadele anterioare. De exemplu, în 2024 mediile anuale au fost de 7,13 lei/litru la benzină și 7,30 lei/litru la motorină, iar în 2023 de 6,75 lei/litru, respectiv 7,18 lei/litru.

