BRD, reacție după amenzile anunțate de Consiliul Concurenței: Va utiliza toate căile legale disponibile pentru a contesta decizia

Banca a anunțat, într-un comunicat, că va utiliza toate căile legale disponibile pentru a contesta decizia Consiliului Concurenței.

„BRD a luat cunoștință de anunțul public al Consiliului Concurenței privind decizia în cadrul investigației referitoare la mecanismul de stabilire a ratei ROBOR în raport cu cele 10 bănci comerciale participante și își exprimă dezacordul ferm față de concluziile acesteia. După comunicarea deciziei și analiza considerentelor pe care se întemeiază, banca va utiliza toate căile legale disponibile pentru a contesta decizia Consiliului Concurenței”, se arată în comunicat.

Reprezentanții băncii susțin că BRD a avut o conduită „conformă cu cadrul legal și de reglementare aplicabil”.

„BRD a respectat întocmai regulile și procedurile care guvernează rata ROBOR, acționând în litera și spiritul reglementărilor în vigoare. Surprinzător, ne aflăm în situația în care respectarea riguroasă a cadrului de reglementare a condus, în mod paradoxal, la o sancțiune”, se mai spune în comunicat.

„Impact asupra întregului sistem bancar”

Reprezentanții BRD spun că sunt încrezători că „instanțele competente vor clarifica pe deplin această situație, vor restabili o interpretare corectă a cadrului aplicabil și vor exclude ipoteza oricărei încălcări a reglementărilor de concurență”.

Aceștia mai arată că „impactul reputațional generat de această decizie afectează percepția asupra întregului sistem bancar din România, într-un moment în care stabilitatea și capacitatea lui de a finanța economia sunt esențiale”.

Consiliul Concurenței a anunțat duminică faptul că a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane euro) pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Potrivit Consiliului Concurenței, BRD-Groupe Société Générale SA a fost amendată cu 412,47 milioane lei.

În urma amenzilor date de Consiliul Concurenței, senatoarea independentă, Victoria Stoiciu a precizat că, fără instituții puternice, „piața liberă” rămâne un mit. Ea a explicat că „marile corporații tind să se regleze în detrimentul clientului”, afirmând că bănicle „s-au coordonat”, formând „un fel de cartel pentru a manipula rata ROBOR”, explicând că demersul băncilor a determinat ca cetățenii să plătească rate mai mari.