Senatoarea Victoria Stoiciu își anunță demisia din PSD: „Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului”

Senatoarea Victoria Stoiciu a anunțat public marți că a demisionat din Partidul Social Democrat (PSD). Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook și a venit după decizia PSD privind colaborarea cu AUR pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

Ea a explicat că decizia vine în contextul refuzului de a susține inițiativa partidului.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total.”

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem.”

„Istoria este cel mai bun profesor. Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment. De ce credeți că social-democrații germani păstrează cu sfințenie acest cordon sanitar în raport cu extremiștii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Și nu vor să o repete.”, a declarat aceasta.

Totodată, senatoarea a declarat că nu va accepta compromisuri în privința principiilor democratice.

„Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului. Este o linie roșie peste care nu se poate trece.”, a precizat Victoria Stoiciu.

„Le mulțumesc colegilor social-democrați care m-au susținut în inițiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă.”

Parcursul Victoriei Stoiciu

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a ocupat funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României în perioada guvernării Marcel Ciolacu.

Anterior intrării în structurile guvernamentale, aceasta a activat timp de mai mulți ani ca coordonatoare de programe la Fundația Friedrich Ebert (FES) România, unde a promovat valori social-democrate europene și a criticat politicile de extremă dreapta, precum și ceea ce a numit neoliberalism agresiv.

În activitatea sa parlamentară, Stoiciu s-a remarcat prin susținerea legii privind incriminarea femicidului, act normativ recent promulgat de președintele Nicușor Dan.

Duminică, în cadrul Conferinței Județene a femeilor social-democrate, ea a vorbit despre importanța acestei legi, despre care a spus că nu are un caracter discriminatoriu și că înseamnă un pas necesar în protejarea victimelor violenței de gen.