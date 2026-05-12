Tatăl lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut din județul Sibiu: „L-am strigat, a intrat în tufe și nu l-am mai găsit”

Tatăl, alături de fiul lui, se afla, luni după-amiază, în zona Rusca, o zonă din afara localității Sebeșu de Jos. Tatăl, care este fermier, s-a dus, însoțit de copilul lui, să repare un gard electric rupt. Toma Zerestrea crește vaci din rasa Aberdeen Angus, potrivit Turnul Sfatului.

„Păi am venit aici să repar la un gard electric care cineva (…) mi l-a rupt ca să-mi ia drumul la animale. Și când eram pe final – că mai aveam de pus un par – băiețelul era la doi metri de mine lângă cărare. (…) El mergea în fața mea, eu mergeam după el, s-a dus un pic mai în față, a luat curba, acum m-am dus pe el, nu l-am mai găsit”, a povestit bărbatul.

Înainte să se întoarcă în județul Sibiu, tatăl copilului a fost plecat în Columbia, Spania. Întrebat dacă micuțul are probele de comunicare, tatăl a precizat că băiatul, deși știe puțină română și vorbește engleză și spaniolă, el nu a avut probleme de comunicare cu fiul lui.

„L-am strigat, a intrat în tufe și nu l-am mai găsit. Probabil nu m-a auzit, pentru că el comunică, deci nu aveam probleme de comunicare cu el (…). E adevărat că vorbește mai puțin în română; vorbește mai mult în engleză, în spaniolă (…) dar când l-am strigat o dată mai devreme, mi-a răspuns. Era aici jos, la doi metri de mine. L-am strigat să vină lângă mine și a răspuns”, a declarat tatăl băiețelului.

Bărbatul a precizat că nu știe ce s-a întâmplat cu fiul lui.

Întrebat dacă micuțului îi plăcea să exploreze, tatăl său a declarat că Alexandru nu prea iese în natură. „N-am prea ieșit cu el așa în natură, că nu îl prea duceam pe aici cu mine. Acum am venit eu, că era timpul scurt, știam că stau numai un pic”, a declarat tatăl lui Alexandru, băiețelul care a dispărut, luni, fără urmă.

Părintele a povestit pentru Turnul Sfatului că el se afla în zona în care a dispărut fiul său încă de luni. Atunci, echipaje de jandarmi, pompieri, polițiști, salvamontiști, dar și voluntari s-au mobilizat să-l caute pe băiat, inclusiv cu un elicopter, drone cu senzori de căldură, dar și echipe canine. Căutările au continuat până în noapte, la ora 4:00, iar marți dimineață acestea au fost reluate.

Reamintim că marți, peste 130 de persoane, atât personal MAI, cât și voluntari, au continuat să-l caute pe băiat. În cadrul acțiunii au participat și militari, marți, iar primarul comunei Racovița, a îndemnat cetățenii să se alăture căutărilor.