Primarul comunei Racovița, apel la voluntari pentru găsirea lui Alexandru

„Fac un apel către toți cei care sunt apți și disponibili să se alăture astăzi echipelor de căutare și să ofere sprijin în această acțiune. În astfel de clipe, puterea unei comunități se vede prin solidaritate, implicare și grijă față de semenii noștri. Vă rog să nu rămânem nepăsători. Fiecare pas făcut pe teren pe timpul zilei, fiecare informație oferită, fiecare om care se implică poate face diferența”, se arată în îndemnul publicat pe Facebook de Andreea Voicu, edilul comunei Racovița.

Primarul i-a îndemnat pe doritori să se prezinte cât mai urgent în zona extravilană din care băiatul a dispărut, luni, cunoscută drept „Ruscä” și să respecte indicațiile echipelor de intervenție.

„Haideți să fim împreună o speranță pentru această familie și să facem tot ce ne stă în putere pentru a-l aduce pe Alex acasă”, a mai precizat edilul.

Oficiala le-a mulțumit echipelor SVSU despre care a precizat că „s-au mobilizat exemplar încă din primele ore de la dispariție”, dar și cetățenilor din localitatea Sebeșu de Sus si Racovița care, încă de aseară s-au implicat în căutarea copilului.

Reamintim că micuțul Alexandru Zerestea , cu vârsta de 5 ani a fost căutat luni de polițiști, jandarmi, salvamontiști, dar și voluntari. Autoritățile l-au căutat pe micuț cu elicopter, drone de termoviziune, dar și patrule canine, dar și voluntari, până târziu în noapte.

Marți de la ora 7:00, căutările băiatului au fost reluate, un număr de 130 de persoane fiind implicate, personal MAI, dar și voluntari.