Două românce dispărute, după explozia și prăbușirea unei clădiri din Germania

Echipele de salvare din estul Germaniei căutau marți dimineața trei persoane dispărute după ce o clădire s-a prăbușit în orașul Görlitz, în apropiere de granița cu Polonia, din estul Germaniei, arată AP.

Poliția a declarat că o explozie de gaz ar fi putut fi cauza prăbușirii clădirii, care a avut loc luni noaptea.

Echipele de intervenție au acționat cu mare prudență la fața locului, în caz de scurgeri de gaze, a relatat agenția germană de știri dpa.

După încercări nereușite de a localiza persoanele dispărute sub dărâmături cu ajutorul câinilor de căutare, salvatorii au început curățarea molozului cu un excavator și manual, marți, în jurul orei 2 dimineața.

Temerile inițiale că până la cinci persoane ar fi putut fi îngropate sub dărâmături s-au dovedit a fi false, a declarat poliția.

Un bărbat care se temea că soția și verișoara sa ar putea fi prinse sub dărâmături a declarat luni că au ajuns în acea zi pentru o vacanță în casa închiriată. În timp ce făcea cumpărături la un supermarket din apropiere, a auzit o explozie și s-a întors la casă, unde nu a găsit nimic altceva decât o grămadă mare de moloz, a relatat dpa.

Clădirea prăbușită, în stil istoric wilhelminian, conținea apartamente de închiriat și de vacanță, a declarat poliția.

În prezent, 3 persoane sunt date dispărute: două românce și un bulgar. Femeile au vârste de 25 și 26 de ani și au cetățenie română iar bărbatul bulgar are 47 de ani și are cetățenie bulgară și germană, a anunțat BTA.

Operațiunile de salvare și căutare a persoanelor dispărute continuă, spun autoritățile.

Görlitz este cel mai estic oraș al Germaniei, cu o populație de 57.000 de locuitori. Cartierul istoric și neatins al orașului vechi este o locație populară pentru producții cinematografice internaționale.