Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, s-a căsătorit pentru a patra oară

Charles Spencer, al 9-lea Conte Spencer și fratele mai mic al regretatei Prințese Diana, s-a căsătorit pe 15 mai cu arheologul și prezentatoarea de podcast Cat Jarman, într-o ceremonie privată în Sedona, Arizona.

Nunta a avut loc la mai puțin de cinci luni după finalizarea divorțului său de a treia soție, Karen Spencer.

Cei doi s-au cunoscut după ce Spencer, în vârstă de 61 de ani, a fost rugat să recenzeze bestsellerul lui Jarman despre vikingi, publicat în 2021.

Relația a evoluat treptat – colaborări la săpături arheologice, un podcast comun – înainte ca Spencer să confirme public povestea lor de dragoste în octombrie 2024.

„Amândoi ne simțim incredibil de norocoși că am progresat de la a fi colegi, la prietenie, la iubire și conexiune profundă”, au declarat cei doi într-un comunicat comun.

O relație cu un dosar în instanță

Vestea căsătoriei vine după o perioadă marcată de controverse. Separarea lui Spencer de Karen – cu care fusese căsătorit din 2011 – a generat un proces civil, după ce Jarman a acuzat-o pe fosta contesă că i-a dezvăluit public diagnosticul de scleroză multiplă, pe care aceasta îl păstrase secret din 2016.

Procesul a fost soluționat la sfârșitul anului 2025. Karen Spencer a negat acuzațiile și a susținut că a aflat despre diagnostic în timp ce investiga zvonurile despre o presupusă aventură între Spencer și Jarman – aventură pe care ambii au negat-o categoric.

Este a patra căsătorie pentru Charles Spencer, care mai fusese căsătorit cu Victoria Lockwood, Caroline Freud și Karen Spencer.

Are șapte copii în total.

Cat Jarman, în vârstă de 43 de ani, a fost și ea căsătorită anterior și are doi fii.