Charles Spencer o comemorează Diana la 28 de ani de la moarte: „O zi imposibilă”

Charles Spencer, fratele prințesei Diana, a comemorat cea de-a 28-a aniversare a morții surorii sale cu o postare emoționantă pe Instagram, duminică, 31 august, conform People.
„Flori pe care le-am cules în această dimineață din grădinile Althorp pentru insulă”, a scris el, referindu-se la locul de odihnă al prințesei de pe proprietatea familiei din West Northamptonshire.
We cut some gorgeous flowers from the gardens at @AlthorpHouse this morning, for the Island.
Always an impossible day. pic.twitter.com/kiIv8z6s8T
— Charles Spencer (@cspencer1508) August 31, 2025
„Mereu o zi imposibilă”, a adăugat Charles Spencer în descrierea postării, exprimând greutatea acestei zile pentru familia sa.
Diana este îngropată pe o insulă privată din Pleasure Gardens, cunoscută și sub numele de Oval Lake Grave, pe terenul domeniului Althorp. Charles a ales acest loc pentru că dorea ca sora sa să fie îngropată într-un „loc sigur”, unde fiii ei, William și Harry, să o poată vizita în privat, fără a fi deranjați de public.
Prințesa Diana a murit pe 31 august 1997, în accidentul de mașină de la Paris, alături de partenerul ei Dodi Fayed și șoferul Henri Paul. Avea 36 de ani și a lăsat în urmă doi fii, William, pe atunci de 15 ani, și Harry, de 12 ani.
Deși mormântul de pe insulă nu este accesibil publicului, cei care doresc să o omagieze pe Diana pot vizita un memorial separat construit pe teren în iulie 1998.