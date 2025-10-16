Parlamentul European a selectat trei finaliști pentru Premiul Sakharov pentru Libertatea de Gândire

Potrivit comunicatului Parlamentului European, finaliștii sunt:

– Jurnaliști închiși care luptă pentru libertate: Andrzej Poczobut (Belarus) și Mzia Amaglobeli (Georgia);

– Jurnaliști și lucrători umanitari în Palestina și în toate zonele de conflict, reprezentanți de Sindicatul Jurnaliștilor din Palestina, Semiluna Roșie și UNRWA;

– Studenți din Serbia.

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, împreună cu liderii grupurilor politice, va alege laureatul din această listă. Decizia va fi anunțată în plenul de la Strasbourg pe 22 octombrie. Ceremonia de decernare a premiului, în valoare de 50.000 de euro, va avea loc pe 16 decembrie, tot la Strasbourg.

Premiul Sakharov, numit după fizicianul și disidentul sovietic Andrei Sakharov, este cea mai înaltă distincție a UE în domeniul drepturilor omului și este acordat anual pentru susținerea libertății de exprimare și valorilor democratice.

Printre laureații anteriori se numără Nelson Mandela, Malala Yousafzai și Maria Corina Machado, care a primit în 2025 Premiul Nobel pentru Pace.