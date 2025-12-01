Câți bani se fac, de fapt, din recilarea PET-urilor în UE. România, printre țările cu cel mai lent progres în gestionarea deșeurilor

„Auditorii au constatat că piața actuală a reciclării întâmpină dificultăți, că colectarea selectivă a deșeurilor rămâne la un nivel foarte scăzut în unele cazuri și că taxele de eliminare percepute cetățenilor nu acoperă neapărat toate costurile de gestionare a deșeurilor”, a rezumat Curtea, notează EFE.

Experții UE avertizează că multe state membre continuă să se bazeze excesiv pe depozitele de deșeuri și se luptă să extindă reutilizarea și reciclarea, în ciuda obiectivelor legale mai stricte din ultimii ani și a reducerii treptate de către UE a sprijinului public pentru infrastructura considerată nesustenabilă.

Viabilitatea industriei de reciclare

Curtea de Conturi pune, de asemenea, sub semnul întrebării viabilitatea industriei de reciclare, pe baza unei analize aprofundate a Greciei, Poloniei, Portugaliei și României, patru țări cu progrese deosebit de lente în gestionarea deșeurilor.

În aceste cazuri, capacitatea de reciclare instalată este insuficientă sau subutilizată , iar mai multe instalații se confruntă cu un risc serios de închidere.

„Fără facilități suficiente, obiectivele nu pot fi atinse, dar aceste facilități sunt limitate în unele state membre sau, în special în cazul materialelor plastice, riscă să se închidă din cauza creșterii costurilor, a cererii scăzute pentru producția lor și a importurilor de materiale plastice mai ieftine din afara UE”, se arată în raport.

Conform datelor din industrie, care solicită cote de plastic reciclat în producția UE, o tonă de plastic PET virgin importată în UE costă în jur de 800 de euro, în timp ce o tonă de PET reciclat costă în jur de 1.600 de euro, ceea ce îngreunează concurența reciclatorilor europeni în condiții de concurență echitabile.

Identificarea și corectarea deficiențelor

Auditorii subliniază că este necesar să se „ofere argumente comerciale reciclatorilor”, începând prin identificarea și corectarea deficiențelor atât din partea cererii, cât și a ofertei, care afectează piața europeană a produselor circulare și a materiilor prime secundare.

De asemenea, aceștia recomandă studierea armonizării taxelor pe depozitarea deșeurilor și incinerare, care sunt în prezent foarte disparate între țări și pot duce chiar la transferuri transfrontaliere de deșeuri din motive economice.

„Circularitatea este un factor cheie în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale UE. În acest scop, UE trebuie să creeze condițiile necesare pentru o industrie viabilă a reciclării”, a declarat șeful auditului, Stef Blok, care a subliniat importanța stimulentelor fiscale care acționează ca un stimulent pentru separarea și reducerea deșeurilor.