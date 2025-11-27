Un tânăr român a brevetat un nou sistem de colectare a PET-urilor: returnare cu sacul și banii virați direct pe card

Ideea proiectului a apărut dintr-o joacă, după un concurs ad-hoc între prieteni, în care participanții încercau să introducă cât mai repede ambalajele într-un aparat de returnare. Sistemul clasic s-a dovedit lent și nefuncțional în situații de volum mare, iar de aici a venit ideea unei soluții alternative.

Ștefan Parascanu, inițiatorul conceptului, spune că observațiile din acel moment au dus la întrebarea din care s-a născut proiectul.

„Putem să spunem că funcționăm similar cu acele puncte „bulk” instalate în București, de exemplu în Militari, unde oamenii pot veni cu sacul și pot vărsa conținutul într-un RVM. Diferența este că, în cazul nostru, utilizatorul pune totul în același sac, inclusiv PET, aluminiu și sticlă. Sacii ajung apoi la depozitul nostru, unde noi îi desfacem și prelucrăm individual”, a declarat pentru MEDIAFAX tânărul care a inventat și brevetat noile aparate de reciclare.

Brevet de invenție

Mai mult, ieșeanul a clarificat că vom primi tot 50 de bani pentru fiecare PET reciclat, fiind parte tot din ecosistemul RetuRo.

„Suntem înregistrați ca și comercianți, iar toți sacii procesați sunt predați către RetuRo ulterior. Practic, suntem o interfață între utilizatori și aparatele clasice” a spus Parascanu.

Deocamdată, sistemul este disponibil doar în Iași. Compania are opt locații și urmează să se extindă și în alte orașe. Bucureștiul este în plan pentru anul viitor. Estimarea este să se ajungă la cel puțin 100 de locații la nivel național, în marile orașe precum București, Iași, Cluj sau Timișoara.

Ștefan Parascanu a obținut brevet de invenție pentru această metodă de reciclare, iar publicarea lui va avea loc chiar mâine. Momentan, brevetul este valabil doar în România, urmând ca extensia europeană să fie următorul pas. Procesul este lung și birocratic, dar este necesar pentru a verifica dacă totul este în regulă înainte de a trece la nivelul următor.

Parascanu a studiat la Universitatea din Manchester și a lucrat la sediul central al Barclays din Londra, ca Intern Analyst în departamentul de Corporate Banking. După perioada petrecută în Marea Britanie, s-a întors în țară pentru a se implica în afacerea familiei și, ulterior, pentru a lucra la dezvoltarea prototipului IZI.

Cum funcționează aparatele IZI

Potrivit autorilor proiectului, funcționarea este simplă: utilizatorul scanează un cod QR în aplicația dedicată, containerul eliberează o etichetă, aceasta este lipită pe sac, iar după depunerea sacului suma este transferată către utilizator. În acest mod, procesul are loc fără cozi și fără manipularea individuală a fiecărui ambalaj.

Prototipul a trecut prin mai multe luni de testare, perioadă în care au fost făcute ajustări tehnice. Utilizatorii implicați în testele pilot au remarcat simplitatea operațiunii și timpul redus necesar depunerii unui volum mai mare de ambalaje.

IZI este prezentat ca un sistem de colectare bazat pe o tehnologie brevetată și pe o rețea de containere inteligente conectate la o aplicație mobilă. Scopul declarat este eliminarea dificultăților întâlnite în sistemele tradiționale de returnare.

Deocamdată, proiectul intră în etapa lansării oficiale. Aplicația IZI este disponibilă în App Store și Google Play, iar locațiile containerelor pot fi consultate în aplicație.