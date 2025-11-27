Scări pentru pești construite pe râul Bicaz pentru ca o specie protejată să se poată reproduce

Soluția a fost găsită de angajații Parcului Național Cheile Bicazului – Hășmaș, care au construit un sistem de scări de pești pe râul Bicaz.

Acest sistem le permite exemplarelor de zglăvoacă, specie protejată, care, spre deosebire de păstrăv, nu sar, să urce în amonte pentru reproducere.

„Practic, au redeschis ție> pentru aceste mici viețuitoare acvatice, blocat până acum de pragurile de beton și micile de sub poduri și podețe”, au transmis specialiștii Romsilva.

În total, au fost realizate șase scări de pești în două locuri diferite. Specialiștii care monitorizează proiectul au confirmat că peștii folosesc deja scările și reușesc să urce în amonte.

Proiectul, finanțat cu fonduri europene, a început în 2000 și face parte dintr-un program mai amplu în cadrul căruia s-au repopulat râurile din parc cu specii de pești protejate, s-au reabilitat habitate forestiere și păduri de luncă din zona Lacului Roșu, s-a plantat o „barieră trofică” pentru ca urșii să găsească hrană naturală în pădure, nu în preajma localităților, și s-au închis cinci peșteri fără destinație turistică pentru a proteja formațiunile carstice și populațiile de lilieci.