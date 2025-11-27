Promisiunea ministrului Transportului în ziua inaugurării unui sector din Autostrada Moldovei. Ce sector ar putea fi deschis în decembrie

Joi, ministrul Transporturilor a participat la deschiderea circulației pe încă 13 km din autostrada Moldovei, pe tronsonul Pietroasele – Buzău. Este o etapă importantă deoarece de acum încolo șoferii pot călători pe autostradă de la București la Focșani.

În ziua inaugurării, ministrul Ciprian Șerban a anunțat că încă un sector al șoselei ar putea fi deschis în luna decembrie.

„Astfel, începând de astăzi, vom putea circula neîntrerupt în regim de autostradă de la București la Focșani, pe aproximativ 210 km. Dacă vremea ne ajută, avem șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația pe A7 cel puțin până la Adjud. Acest tronson reprezintă un pas important pentru A7, reducând semnificativ timpii de parcurs, crescând siguranța rutieră și impulsionând dezvoltarea economică a regiunii”, a transmis Ciprian Șerban pe Facebook.

Pas important pentru A7

Ministrul Transporturilor a deschis joi, la ora 15.00, ultimii 13 kilometri ai tronsonului Ploiești-Buzău al Autostrăzii Moldovei (A7), respectiv Lotul 3 Pietroasele-Buzău. Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu a anunțat evenimentul pe Facebook.

„Acest lot va aduce mai aproape Moldova de Dobrogea și București și reprezintă un nou pas spre unirea provinciilor românești și la nivel de infrastructură rutieră”, a scris Scrioșteanu.

Lotul 3 Pietroasele-Buzău este un proiect cofinanțat din fonduri europene. Cu deschiderea acestui tronson, Autostrada Moldovei continuă să prindă contur, conectând mai eficient provinciile istorice ale României prin infrastructură rutieră modernă.

Așa cum au declarat în exclusivitate pentru MEDIAFAX surse din cadrul CNAIR, de joi, 27 noiembrie, se va circula pe Autostrada Moldovei (A7) până la Focșani.

Odată ce se va deschide traficul pe lotul 3 al Autostrăzii Ploiești – Buzău, parte din Autostrada Moldovei (A7), se va putea circula neîntrerupt pe 145 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7), de la Ploiești (Dumbrava) la Focșani.

În plus, prin intermediul Autostrăzii A3, se va putea ajunge de la București la Focșani.