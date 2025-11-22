Prima pagină » Știrile zilei » A circulat pe contrasens pe Autostrada A3 București – Ploiești și a rămas fără permis

A circulat pe contrasens pe Autostrada A3 București – Ploiești și a rămas fără permis

Un bărbat de 53 de ani, din Breaza, județul Prahova, a fost prins circulând pe contrasens, pe Autostrada A3 București - Ploiești. Polițiștii l-au lăsat fără permis pentru patru luni.
A circulat pe contrasens pe Autostrada A3 București - Ploiești și a rămas fără permis
Laura Buciu
22 nov. 2025, 18:04, Social

Imaginile cu șoferul circulând pe contrasens au apărut în spațiul public vineri. În videoclip este surprins pe autostrada A3 București – Ploiești un autoturism care rula pe contrasens, iar polițiștii Brigăzii Autostrăzi au demarat verificări.

VIDEO AICI

Astfel, a fost identificat și sancționat un bărbat, de 57 de ani, domiciliat în orașul Breaza, județul Prahova.

Polițiștii i-au aplicat o sancțiunea contravențională a amenzii în valoare de 1822,5 lei.

De asemenea, a fost luată măsura reținerii permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, pentru 120 de zile.