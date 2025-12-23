A fost inaugurat cel mai mare pod dedicat animalelor sălbatice. Traversează o autostradă și a costat 15 milioane dolari

Cel mai mare pasaj pentru animalele sălbatice a fost deschis în Colorado, SUA, în urma unui proiect de 15 milioane de dolari. Pasajul superior Greenland traversează autostrada Interstate 25, o autostradă aglomerată situată între Denver și Colorado Springs, potrivit Express.

Pasajul conectează 39.000 de acri de teren unde trăiesc animale sălbatice. Construcția masivă permite elanilor, căprioarelor, urșilor negri, pumelor și altor animale să traverseze în siguranță cele șase benzi de circulație de pe autostradă.

Podul a fost construit pentru a reduce accidentele în care sunt implicate animale. Oficialii din domeniul transporturilor din Colorado susțin că aproximativ 100.000 de vehicule circulă în fiecare zi prin zona izolată.

Pasajul superior este cea mai mare structură de pod construită special pentru animale sălbatice, având o lățime de 61 de metri și o lungime de 62 de metri.

„Pasajul superior pentru animale sălbatice de pe I-25 Greenland este esențial pentru siguranța atât a animalelor sălbatice, cât și a șoferilor. Pasajul superior este o componentă esențială a sistemului de trecere a animalelor sălbatice din această zonă, despre care se așteaptă să reducă accidentele dintre animale sălbatice și vehicule cu 90%”, a declarat directorul executiv al Departamentului de Transport din Colorado, Shoshana Lew.

Podul pentru animale se transmite din generație în generație

Departamentul de Vânătoare și Pescuit din Arizona a transmis că animalele sălbatice vor învăța rapid să folosească pasajul datorită gardurilor amplasate în zonă.

„Acolo este o fâșie de gard înalt care împiedică animalele să încerce să traverseze drumul și le ghidează în schimb către pasajul superior. Colectarea datelor din proiecte similare celui din Arizona a arătat că după ce animalele învață să folosească pasajul, ele transmit aceste cunoștințe generației următoare”, au transmis specialiștii.