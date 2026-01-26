Prima pagină » Social » Opt oferte pentru ultimul tronson al Autostrăzii „Unirii” între Iași și Ungheni, inclusiv 5 km în Republica Moldova

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat că a primit, luni, opt oferte la contractul pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii „Unirii” Târgu Neamț–Iași–Ungheni, proiect care include și realizarea unui segment de 5 kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova.
Gabriel Negreanu
26 ian. 2026, 15:46, Social

Contractul vizează Tronsonul 4, cuprins între DN 24 (Iași) și podul peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova. Sectorul are o lungime de 15,5 kilometri, iar costul estimat este de 4,7 miliarde lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Security Action for Europe – SAFE.

Ofertele depuse sunt:

  1. Asocierea Danlin XXL (lider) – Intertranscom Impex SRL – Evropeiski – Patishta AD – Groma Hold

  2. Asocierea Far Foundation (lider) – Automagistral Pivden – Lincor Trans SRL

  3. Asocierea Construcții Erbașu SA (lider) – Frasinul SRL – Consent SA – EKY-SAM SRL – Dimex 2000 Company

  4. AKTOR (ofertant unic)

  5. Asocierea Itinera SPA (lider) – Sapiem SPA – ICM SPA

  6. Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS (ofertant unic)

  7. Concelex (ofertant unic)

  8. FCC Construccion (ofertant unic)

„Este un contract cu finanțare europeană prin Programul SAFE, iar elementul de noutate îl reprezintă segmentul de autostradă de 5 kilometri din Republica Moldova pe care îl va construi România. Practic, ducem Autostrada Unirii dincolo de Prut. Tot în cadrul acestui contract, CNIR va acorda punctaj suplimentar constructorului care își asumă realizarea în termen de 18 luni a segmentului de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Durata contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor. Pe traseu sunt prevăzute 14 poduri și pasaje, două tunele (dintre care tunelul de la km 83 are 1.760 metri), precum și două noduri rutiere: un nod de perspectivă (drum de legătură cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași) și nodul Golăiești.

