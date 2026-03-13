Încă 96 de cetățeni români repatriați din Orientul Mijlociu prin mecanismul rescEU

Un grup de 96 de români a sosit în țară prin intermediul unui zbor operat de compania LOT pe ruta Muscat – București.

Printre persoanele repatriate se află 21 de minori, un bebeluș și 74 de adulți, fiind înregistrate 19 cazuri medicale și o femeie însărcinată. La bordul aeronavei au fost transportați și 38 de cetățeni din alte state membre ale Uniunii Europene și state partenere.

Aceasta este a treia acțiune de evacuare organizată de România prin mecanismul European de Protecție Civilă, costul zborului fiind suportat integral din bugetul Uniunii Europene.

Transportul rutier

Transportul rutier al persoanelor din Emiratele Arabe Unite până în Oman a fost asigurat de MAE prin Consulatul din Dubai și Ambasada din Abu Dhabi. Autocarele au fost însoțite pe tot traseul de o echipă consulară mobilă, iar Comisia Europeană va deconta până la 75% din cheltuielile acestui transport terestru.

Ambasada României la Muscat și Unitatatea de Reacție Rapidă a MAE au coordonat preluarea cetățenilor până la îmbarcare, după ce diplomații din Abu Dhabi și Delegația UE la Riad au obținut aprobările necesare pentru trecerea frontierei către Oman.

Ministerul a subliniat că „România este prima țară care folosește capacitatea de transport aerian rescEU a mecanismului European pentru Protecție Civilă pentru repatrieri, de la crearea acestuia în 2019”. Până în prezent, peste 6000 de cetățeni români s-au întors din zonele afectate de conflict, dintre care aproximativ 3500 au beneficiat de zboruri de repatriere sau asistență directă din partea MAE.

Deși inițial se aflau în atenție 270 de persoane pentru acest zbor, la București au ajuns 96 de cetățeni. Reprezentanții ministerului au explicat că „cetățenii români care reprezintă diferența dintre cifra solicitărilor și cei 96 de cetățeni care au aterizat în această dimineață, sunt cetățeni români care au optat fie să rămână în Dubai, invocând în special disconfortul transferului rutier către Muscat, fie cetățeni români care au părăsit spațiul prin soluții identificate în mod individual”.

MAE precizează că „toate cazurile prioritare” care au confirmat solicitarea s-au aflat pe acest zbor.

Celula de Criză a MAE continuă să monitorizeze situația regională prin misiunile diplomatice și este pregătită să acorde asistență în funcție de evoluția condițiilor de securitate.

Cetățenii români sunt sfătuiți să se înregistreze pe platforma econsulat.ro și să urmărească instrucțiunile companiilor aeriene, prezentându-se la aeroport doar atunci când sunt anunțați de operatori.