Consiliul de Securitate al ONU se întrunește pentru a vota două rezoluții legate de războiul din Orientul Mijlociu

Prima rezoluție, care înaintată de țările din Golf în frunte cu Bahrain, are peste 90 de susținători. Rezoluția cere încetarea imediată a tuturor atacurilor și amenințărilor din partea Iranului, inclusiv prin intermediul unor reprezentanți, notează BBC.

Rezoluția condamnă acțiunile Teheranului de a închide sau împiedica traficul naval internațional prin strâmtoarea Ormuz.

Ca răspuns, Rusia a înaintat propria rezoluție, despre care a precizat că a abordat situația într-un mod „lipsit de confruntări”.

Moscova a îndemnat părțile implicate, fără a numi însă direct Iranul, Israelul ori SUA, să încheie luptele și să se întoarcă la negocieri. De asemenea, rezoluția Moscovei condamnă atacurile asupra tuturor civililor.

Ambasadorul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a criticat măsura țărilor din Golf, acuzându-le că încearcă să inverseze rolurile agresorului și victimei printr-un text părtinitor și motivat politic.

Acesta a precizat că, dacă rezoluția va fi adoptată, ar reprezenta „o pată” asupra credibilității Consiliului de Securitate al ONU, și va încuraja Israelul și SUA să continue desfășurarea atacurilor.