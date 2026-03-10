Australia va trimite un avion de recunoaștere militar, rachete aer-aer și aproximativ 85 de soldați în regiunea Golfului Persic, la cererea Emiratelor Arabe Unite.

Anunțul a fost făcut de prim-ministrul țării, Anthony Albanese. Potrivit lui, misiunea ar trebui să ajute la protejarea Emiratelor Arabe Unite de eventuale lovituri din partea Iranului și va avea un caracter exclusiv defensiv.

Guvernul a precizat că operațiunea este programată să dureze în jur de patru săptămâni și are ca scop și asigurarea securității cetățenilor australieni aflați în regiune. Autoritățile subliniază că nu este vorba de intrarea în război, ci doar de sprijinirea unui aliat și de consolidarea sistemului de apărare aeriană.

Conform guvernului, la momentul declanșării conflictului în țările din Orientul Mijlociu se aflau aproximativ 115.000 de cetățeni australieni, dintre care aproximativ 24.000 în Emiratele Arabe Unite.

Albanese a declarat separat, marți, că autoritățile din Canberra au acordat oficial azil pentru cinci membre ale echipei feminine de fotbal a Iranului , care vizitau Australia pentru Cupa Asiei Feminin a Confederației Asiatice de Fotbal din 2026, care va avea loc în Queensland.

Albanese a declarat că femeilor li s-au eliberat vize și au fost mutate într-un loc sigur cu asistența Poliției Federale Australiene.

„Australienii au fost mișcați de situația dificilă a acestor femei curajoase. Sunt în siguranță aici și ar trebui să se simtă ca acasă aici”, a declarat Albanese reporterilor.