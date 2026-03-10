Australia acordă azil pentru cinci membre ale echipei feminine de fotbal a Iranului

Anunțul a venit după zile de îndemnuri din partea grupurilor iraniene din Australia și a președintelui american Donald Trump către guvernul australian de a ajuta femeile, care nu au vorbit public despre dorința lor de a solicita azil, potrivit AP. Echipa a atras speculații și atenția presei în Australia când jucătoarele nu au cântat imnul iranian înainte de primul lor meci.

Marți dimineața, ofițeri de poliție au transportat cinci dintre femei de la hotelul lor din Gold Coast, Australia, „într-un loc sigur” după ce acestea au depus cereri de azil. Acolo, s-au întâlnit cu ministrul de interne, Tony Burke, iar procesarea vizelor umanitare a fost finalizată, a declarat ministrul reporterilor din Brisbane.

„Nu vreau să încep să-mi imaginez cât de dificilă este această decizie pentru fiecare dintre femei în parte, dar cu siguranță aseară a fost o bucurie, a fost o ușurare”, a spus Burke, care a postat pe rețelele de socializare fotografii cu femeile zâmbind și aplaudând în timp ce semna documente. „Oamenii erau foarte entuziasmați să înceapă o viață în Australia.”

Femeile cărora li s-a acordat azil au fost bucuroase ca numele și fotografiile lor să fie publicate, a spus el. Burke a adăugat că jucătoarele au vrut să clarifice faptul că „nu sunt activiste politice”.

Televiziunea de stat iraniană a declarat că federația de fotbal a țării a cerut organismelor internaționale de fotbal să analizeze ceea ce a numit „ingerința politică directă a lui Trump în fotbal”, avertizând că astfel de remarci ar putea perturba Cupa Mondială din 2026, care începe în America de Nord în iunie.

Oferta de azil a fost extinsă tuturor membrelor echipei

Echipa iraniană a sosit în Australia pentru Cupa Asiei feminină luna trecută, înainte de începerea războiului din Iran pe 28 februarie. Echipa a fost eliminată din turneu în weekend și se confruntă cu perspectiva de a se întoarce într-o țară bombardată. Antrenoarea principală a Iranului, Marziyeh Jafari, a declarat duminică că jucătoarele „vor să se întoarcă în Iran cât mai curând posibil”.

O listă oficială a lotului conținea 26 de jucători, plus Jafari și alți antrenori. Burke a spus că oferta de azil a fost extinsă tuturor membrilor