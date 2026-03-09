Prima pagină » Știri externe » Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a detectat 15 rachete balistice

Luni, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că apărarea aeriană a detectat 15 rachete balistice. Dintre acestea, 12 au fost distruse, în timp ce alte trei au căzut în mare.
Sursă foto: X/ Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
09 mart. 2026, 19:28, Știri externe

În comunicatul publicat, luni, ministerul emiratez al Apărării a mai precizat că au fost detectate și 18 drone, dintre care 17 au fost interceptate. Una s-a prăbușit pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, potrivit The Guardian.  

Țara din Golf a fost supusă la peste 1.400 de atacuri, încă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Potrivit sursei citate, țara a fost atacată cu rachete balistice, dar și de rachete de croazieră, precum și drone. Dintre acestea, marea majoritate au fost „interceptate și distruse” de forțele armate ale țării, potrivit declarațiilor date de Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la ONU, Jamal Al Musharakh.

Oficialul emiratez a precizat că „atacurile neprovocate” asupra infrastructurii civile, cum ar fi instalațiile de desalinizare și centralele energetice, sunt „inacceptabile”. „Din păcate, aceste atacuri au dus la moartea a patru civili și la rănirea a 114 persoane”, a declarat ambasadorul.

 

