Bolojan, discuție cu președintele EAU: cere facilitarea culoarelor de zbor pentru românii plecați

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut vineri o convorbire telefonică cu Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), solicitând facilitarea culoarelor de zbor pentru ca românii să poată reveni în siguranță acasă.
Laura Buciu
06 mart. 2026, 12:16, Politic

Convorbirea dintre Ilie Bolojan și Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan a avut loc în spiritul relației de prietenie și cooperare dintre România și Emiratele Arabe Unite.

Bolojan și-a exprimat deplina solidaritate cu poporul emirian în contextul actualelor evoluții de securitate din Orientul Mijlociu care au afectat și Emiratele Arabe Unite. Acesta a transmis un mesaj de susținere și a urat putere și reziliență pentru depășirea acestor momente dificile.

Totodată, prim-ministrul a mulțumit personal AS Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan și autorităților pentru sprijinul acordat cetățenilor români care locuiesc, muncesc sau se află ca turiști în Emiratele Arabe Unite.

Premierul Ilie Bolojan a solicitat sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene românești, astfel încât cetățenii români să poată reveni în siguranță acasă.

Cei doi lideri au convenit să continue cooperarea și coordonarea pentru identificarea celor mai bune soluții în sprijinul cetățenilor români aflați în regiune.

