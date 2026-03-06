Prima pagină » Știri externe » Emiratele Arabe Unite iau în calcul înghețarea activelor iraniene, ca sacțiune pentru atacuri

Emiratele Arabe Unite iar în considerare înghețarea unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari. Măsura ar putea limita accesul Teheranului la valută străină și comerțul global în contextul conflictului militar dintre SUA și Israel.
Informația, care a apărut, joi, în Wall Street Journal, nu a putut fi verficată, scrie Reuters. Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta în afara programului de lucru.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite iau în considerare măsuri care variază de la înghețarea activelor companiilor fantomă care au sediul în Emiratele Arabe Unite. El sunt utilizate pentru a masca tranzacțiile comerciale, până la o represiune financiară radicală asupra caselor de schimb valutar locale, care sunt folosite pentru a transfera bani în afara mijloacelor bancare oficiale, potrivit raportului citat, care prezintă declarații ale oficialilor familiarizați cu discuțiile.

Dacă Emiratele Arabe Unite decid să acționeze împotriva imperiului financiar „fantomă” al Iranului, o țintă cheie ar fi conturile afiliate Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), arată raportul citat.

Decidenții politici din Emirate iau în considerare și sancțiuni care să vizeze zona maritimă, precum confiscarea navelor iraniene, se arată în raport, citând doi dintre oficialii familiarizați cu discuțiile.

Oficialii din Emirate au avertizat în privat Iranul cu privire la posibila acțiune pe care ar putea-o întreprinde împotriva Teheranului, potrivit raportului. Cu toate acestea, nu este clar când sau dacă guvernul va acționa.

