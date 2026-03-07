Declarații în premieră de la Președintele Emiratelor Arabe Unite: „Iranul este inamic” / „Nu suntem o pradă ușoară”

Președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a emis sâmbătă un avertisment către Iran, declarând că țara sa „nu este o pradă ușoară” și a catalogat Teheranul drept „inamicul”.

Într-o apariție publică extrem de rară, MBZ a spus că intenția sa este să transmită „un mesaj inamicului Emiratelor Arabe Unite”, scriu CNN și The Guardian.

„Emiratele Arabe Unite sunt frumoase, Emiratele Arabe Unite sunt un model de urmat, dar vă spun, nu vă lăsați înșelați de asta”, a declarat președintele în timp ce vizita un spital pentru civili răniți în atacuri.

„Mâna Emiratelor Arabe Unite poate ajunge și este puternică, carnea lor este amară și nu suntem o pradă ușoară.”, a mai declarat acesta.

Declarațiile, primele ale lui MBZ de la începutul conflictului regional, au venit la scurt timp după ce sistemele de apărare aeriană din Emirate au interceptat o amenințare cu rachete, în contextul în care președintele iranian spusese că atacurile din Golf vor înceta.

„Ne îndeplinim datoria față de țara noastră, față de poporul nostru și față de cei care trăiesc printre noi. Fie ca Dumnezeu să protejeze Emiratele Arabe Unite, să protejeze poporul lor și pe toți cei din ele și să le binecuvânteze cu securitate și siguranță. Vă promit că ceea ce urmează ne va arăta mai puternici.”, a adăugat MBZ.