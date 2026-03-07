Primarul Londrei îl critică pe Donald Trump pentru războiul din Iran și avertizează asupra consecințelor economice

Primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, a lansat critici la adresa președintelui american Donald Trump în legătură cu atacurile aeriene asupra Iran, relatează The Standard.

Edilul Londrei a declarat că ofensiva militară riscă să provoace instabilitate majoră în Orientul Mijlociu și a vorbit despre „haosul și carnagiul alimentate de războaiele ilegale”.

În declarațiile sale, Khan a susținut că acțiunea militară decisă de Washington reprezintă un conflict început fără strategie și fără o planificare serioasă pentru perioada de după operațiuni. El a acuzat administrația americană că a declanșat un conflict care produce deja victime și suferință.

Acesta a afirmat că decizia președintelui american reprezintă un „război nechibzuit”, care produce „vărsare de sânge fără sens” și care a fost început fără „o gândire sau o strategie serioasă cu privire la ce urmează”.

În același timp, Khan a atras atenția asupra efectelor economice pe care un conflict de durată le poate avea asupra populației din Marea Britanie.

El a explicat că tensiunile internaționale pot genera creșteri ale ratelor ipotecare, ale facturilor la energie și ale prețurilor la combustibili, ceea ce ar agrava dificultățile financiare ale populației.

Primarul a spus că decizia premierului britanic Keir Starmer de a nu permite folosirea bazelor britanice pentru atacuri ofensive asupra Iranului reprezintă o alegere corectă.

Potrivit poziției oficiale a guvernului, aeronavele americane pot utiliza facilitățile militare britanice doar pentru operațiuni defensive.

Astfel, avioanele Statelor Unite pot opera de la baza RAF Fairford și de la baza militară Diego Garcia doar în misiuni care au rolul de a neutraliza amenințări directe, cum ar fi lansatoare de rachete care pot pune în pericol cetățeni britanici sau aliați din zona Golfului.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Sadiq Khan a scris că „acesta este un război al alegerii.”.

„Unul care nu numai că provoacă crime și suferințe inutile în străinătate, dar ar putea duce la un șoc economic uriaș pe plan intern, agravând masiv criza costului vieții pentru londonezi.”, mai relatează el.

„Gospodăriile din orașul nostru și din întreaga țară nu își pot permite creșterea facturilor la energie, a prețurilor la alimente și a creditelor ipotecare pe care le-ar putea duce acest război nesăbuit.”

Deși a criticat conducerea de la Teheran, primarul britanica a afirmat că operațiunea militară a fost declanșată fără sprijinul comunității internaționale.

„Acest război împotriva Iranului este purtat unilateral, fără niciun consens internațional sau aprobarea ONU sau orice gândire sau strategie serioasă cu privire la ce urmează. Știm din experiență că este mult mai ușor să începi un război decât să termini unul. Șocul și uimirea sunt mult mai ușoare decât sarcina dificilă de a vindeca națiunile distruse. Acesta este parțial motivul pentru care Marea Britanie nu ar trebui să se implice în acest conflict dincolo de acțiuni defensive pentru a-și proteja cetățenii și aliații de amenințările iminente. Țara noastră este cel mai bine servită de pace și stabilitate în Orientul Mijlociu, nu de haos și carnagiu alimentate de războaie ilegale.”, a scris el.

Disputa dintre Khan și Trump

Relația tensionată dintre Sadiq Khan și Donald Trump are o istorie mai veche. Divergențele dintre cei doi lideri au apărut încă din primul mandat al președintelui american.

În timpul vizitei de stat a lui Trump în Regatul Unit din 2019, liderul american l-a numit pe primarul Londrei „ratat răzbunător” și a criticat modul în care administrația locală gestionează problema criminalității. Sadiq Khan a reacționat atunci prin acuzații la adresa președintelui american, despre care a spus că promovează „politicii diviziunii”.

Disputele dintre cei doi au continuat de-a lungul anilor, în special pe teme legate de imigrație, securitate și ascensiunea curentelor populiste în politică.

Cele mai recente declarații vin la scurt timp după ce Donald Trump l-a criticat din nou pe premierul britanic Keir Starmer pentru refuzul Londrei de a sprijini pe deplin primele atacuri americane asupra Iranului.