Președintele Iranului promite „relații de prietenie” cu țările vecine

Președintele Iranului a publicat sâmbătă un mesaj pe rețelele de socializare, după ce anterior și-a cerut scuze pentru atacurile recente asupra unor țări din regiune, scrie Sky News.

Într-un ton similar cu declarațiile sale anterioare, Masoud Pezeshkian a afirmat că Iranul „a subliniat întotdeauna menținerea și continuarea relațiilor de prietenie cu guvernele din regiune”.

El a declarat că acest angajament nu reduce „dreptul inerent al Iranului de a se apăra împotriva agresiunii militare” venite din partea Statelor Unite și Israelului.

„Rămânem fermi până la ultima suflare în apărarea țării noastre și rezistăm”, a adaugat Pezeshkian.

„Operațiunile defensive ale Iranului sunt exclusiv împotriva țintelor și instalațiilor care sunt originea și sursa acțiunilor agresive împotriva națiunii iraniene și le considerăm ținte legitime. Nu am atacat țările noastre prietene și vecine; mai degrabă, am vizat bazele, instalațiile și instalațiile militare americane din regiune.”, a declarat Masoud Pezeshkian.

Sâmbătă dimineață, într-un mesaj televizat, dintr-o locație necunoscută, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a anunțat că republica islamică a hotărât să nu mai atace statele vecine, decât dacă este atacată din respectivele state.

Masoud Pezeshkian a spus că „prezența fiecărui iranian aduce deznădejde dușmanilor. Să lăsăm deoparte supărările și nemulțumirile pentru a păstra Iranul”.

„Își vor dormi somnul de veci visând că ne vom preda necondiționat. Îmi cer scuze țărilor vecine. Nu intenționăm să atacăm alte țări. Consiliul provizoriu al conducerii a aprobat ieri să nu se mai atace țările vecine și să nu se mai lanseze rachete, decât dacă există un atac din partea acelor țări asupra Iranului”, a spus Masoud Pezeshkian.