Premierul olandez critică atacurile asupra Iranului și invocă încălcarea dreptului internațional

Prim-ministrul Olandei, Rob Jetten, a declarat vineri că loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului nu respectă regulile dreptului internațional, relatează POLITICO.

În același timp, președintele olandez a recunoscut că acțiunile Iranului reprezintă o problemă pentru securitatea regională.

Declarația a avut loc în cadrul conferinței de presă săptămânale organizate la Haga. În fața jurnaliștilor, premierul olandez a criticat atacurile occidentale și reacțiile militare ale Iranului.

„Atât atacurile asupra Iranului de săptămâna trecută, cât și represaliile inacceptabile din partea Iranului asupra țărilor din regiune nu se încadrează în cadrul dreptului internațional”, a declarat Rob Jetten reporterilor la conferința sa de presă.

Poziția guvernului olandez pare mai apropiată de cea a altor state europene, printre care Spania și Franța, care au ridicat semne de întrebare cu privire la legalitatea operațiunilor militare din Iran.

Cu toate acestea, premierul olandez a precizat că executivul de la Haga înțelege motivele care au stat la baza primelor lovituri împotriva Iranului.

El a făcut referire la amenințările pe care autoritățile de la Teheran le reprezintă de mult timp pentru propria populație și pentru regiune.

Rob Jetten a precizat că este necesară respectarea regulilor internaționale și continuarea eforturilor diplomatice, chiar dacă astfel de negocieri sunt complicate. În opinia sa, rămâne neclar care este obiectivul final al campaniei militare desfășurate de Statele Unite și Israel.

„Principala întrebare rămâne: când vor fi considerate atacurile de succes?”, a declarat premierul, adăugând că, înainte de a judeca dacă guvernul său susține sau nu metodele alese de SUA și Israel în Iran, aceștia vor trebui să „înțeleagă care sunt intențiile și obiectivele acestor atacuri”.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis în ultimele zile mesaje diferite despre scopul operațiunilor militare. Vineri, liderul american a afirmat că obiectivul final al administrației sale este „capitarea necondiționată” a conducerii Republicii Islamice.

În paralel, Olanda analizează și o solicitare venită din partea Franței. Parisul a cerut sprijin pentru portavionul Charles de Gaulle, aflat în Marea Mediterană, pentru misiuni defensive. Guvernul olandez urmează să evalueze cererea în cursul weekendului.